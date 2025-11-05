Ovo povrće je najveća opasnost za naše zdravlje

Nakon dokaza da glifosat direktno utiče na mozak i zdravlje dece, švedski naučnici su izdali upozorenje. S tim u vezi, otkrijte listu 6 namirnica koje morate da izbegavate, osim ako nisu iz vaše bašte.

Izbegavanje konzumiranja voća i povrća koji su najviše tretirani pesticidima je korak ka zdravijem životu, piše Krstarica.

Švedski naučnici su dokazali da se insekti, fungicidi i regulatori rasta biljaka mogu nakupiti u telima dece i odraslih. Međutim, ako samo dve nedelje ne unosimo u organizam hranu koja je zagađena pesticidima, nivo ovih toksina u našem telu pada na nulu.

U dokumentima iz 2008. godine se navodi da se brojni pesticidi smatraju neurotoskinima koji mogu da utiču na mozak sisara i ljudi. Istraživanja su pokazala da postoji jaka povezanost između izloženosti pesticidima i Parkinsonove bolesti – hroničnog i progresivnog poremećaja kretanja.

U izveštaju iz 2011. godine otkriveno je da je glifosat između 60 i 100 odsto uzroka zagađenja vazduha. U Evropi, preko 40 odsto podzemnih voda je pozitivno na glifosat, a Nemci su ovaj pesticid našli u ljudskom urinu. Glifosat je pronađen i u krvi ljudi pa čak i u majčinom mleku.

Deca su podložnija toksinima od odraslih. Američka akademija za pedijatriju je upozorila da je izloženost pesticidima u ranom uzrastu povezana sa rakom kod dece, smanjenom kognitivnom funkcijom i problemima u ponašanju. Istraživanja su pokazala da predškolska deca izložena pesticidima imaju manju izdržljivost, lošiju koordinaciju očiju i lošiju kratkoročnu memoriju od dece koja nisu bila izložena istom nivou toksina.

Da bi se smanjio rizik od ovih bolesti, preporuka je da se izbegava kupovina ovog povrća, osim ako nije organsko ili uzgajano u vašoj bašti: celer, spanać, paradajz, čeri paradajz, krastavac i paprika babura.

Iako je ovo povrće važno, razmislite o kupovini isključivo organskih verzija ili ih uzgajajte sami. Dve nedelje bez toksina dovoljno je da se telo očisti. Zato počnite već danas!

(Dnevnik)