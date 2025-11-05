Rusku kulturu približiti srpskom narodu

Praznik Nacionalnog saveta ruske etničke zajednice obeležava se već 7 godina na Dan ruskog jedinstva čime se naglašava povezanost matice i dijaspore.

Povodom obeležavanja Dana nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u „Ruskoj biblioteci„ u Pančevu organizovan je događaj „ Ruski susreti „. Cilj manifestacije je kako su istakli organizatori jačanje veza unutar zajednice kao i približavanje ruske kulture srpskom narodu.

Mesto dešavanja bila je „Ruska biblioteka“, centar okupljanja ruske zajednice u Pančevu i negovanja ruske baštine u ovom delu Vojvodine. Važnost očuvanja nacionalog identiteta i kulture, umetnosti i tradicije organizatori su pokazali izložbom slika, rukotvorinama, šahovskom simultankom.

“Ruski susreti“ su uspešno ostvarili svoju misiju, da kroz kulturu i druženje približe dva naroda i podsete na negovanje sopstvenih korena, istovremeno doprinoseći kulturnoj sceni Pančeva .

(Pančevac/RTV Pančevo)