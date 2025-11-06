Održano književno veče Milovana Lukića u Kovačici

Kraj oktobra u Kovačici protekao je u znaku književne večeri pesnika i glumca Milovana Lukića. Književno veče organizovala je Opštinska biblioteka i Dom kulture ,,3.oktobar”, prenosi RTV Kovačica

Publika je mogla da uživa u večeri ispunjenoj poezijom i prozom koju je autor čitao, kao i u monologu gosta večeri koji je analizirao književno stvaralaštvo Milovana Lukića, književnika Nemanje Rotara.

Veče je upotpunio nastup Zlatka Karlečika Bimba i Luke Stojkovića koji su izveli numeru čiji je tekst pisao Milovan Lukić. Poseban deo večeri bio je posvećen knjizi ,,E baš dobro” koja govori o pančevačkim boemima koje je autor lično poznavao. Između ostalih, gost večeri bio je i glumac Miroslav Žužić Žule.

(Pančevac/RTV Kovačica)