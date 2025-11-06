Selo Južni Banat

Zabava posvećena bundevi i ove godine u Padini

13:00

06.11.2025

Foto: Pixabay
Bundeva

Udruženje žena Padina organizuje svoju tradicionalnu manifestaciju pod nazivom „Njeno veličanstvo bundeva – hrana i lek“, koja će se održati 9. novembra u 16 časova u sali „Hole“ u Padini. Posetioce očekuje prijatno popodne puno jesenjih boja, mirisa, ukusa i dobrog raspoloženja. Manifestacija, pored zabavnog ima i takmičarski karakter – poslastice i aranžmane od bundeve ocenjivaće stručna komisija, a za najbolje učesnike biće obezbeđene nagrade.

Cena ulaznice je 1500 rsd. Prijave su otvorene do 5. novembra na brojeve telefona: 0666680940 i 0637810418.

(RTV Kovačica)

