Zabava posvećena bundevi i ove godine u Padini

Udruženje žena Padina organizuje svoju tradicionalnu manifestaciju pod nazivom „Njeno veličanstvo bundeva – hrana i lek“, koja će se održati 9. novembra u 16 časova u sali „Hole“ u Padini. Posetioce očekuje prijatno popodne puno jesenjih boja, mirisa, ukusa i dobrog raspoloženja. Manifestacija, pored zabavnog ima i takmičarski karakter – poslastice i aranžmane od bundeve ocenjivaće stručna komisija, a za najbolje učesnike biće obezbeđene nagrade.

Cena ulaznice je 1500 rsd. Prijave su otvorene do 5. novembra na brojeve telefona: 0666680940 i 0637810418.

(RTV Kovačica)