Legalizacija nekretnine uskoro preko onlajn obrasca

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima usvojen je 22. oktobra, a građani koji žele da legalizuju svoje nekretnine uskoro će to moći da urade preko onlajn obrasca.

Kako je nedavno rekao prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, prijave će početi da se primaju 8. decembra i primaće se do 8. februara 2026. godine, a verovatno će rok biti produžen do 8. marta za eventualne dopune, komentare, prigovore i slično.

Po novom zakonu, mogu se legalizovati objekti, odnosno posebni delovi objekta koji su bili izgrađeni suprotno zakonu − bez građevinske dozvole, suprotno planskim aktima i slično, kao i oni koji su izgrađeni bez odobrenja za izvođenje radova. To važi i za objekte za koje je izdata privremena građevinska dozvola pre 13. maja 2003. godine, kao i objekte naplatnih stanica i privremenih saobraćajnica, izgrađene u vreme kada nije bilo propisano izdavanje građevinske dozvole, a na kojima nije upisano pravo svojine u katastru nepokretnosti. Mogu se legalzivati stambeni objekti kategorije A i B i privredni objekti za koje je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, ali je do dana stupanja na snagu ovog zakona istekao zakonski rok za pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli.

Moći će da se legalizuju i podzemne i nadzemne instalacije, odnosno infrastrukturni linijski objekti, ukoliko su predmet upisa u katastar nepokretnosti, odnosno katastar infrastrukture, oni za koje su podnosioci zahteva po ranije važećim zakonima kojima se uređivao postupak ozakonjenja, odnosno legalizacije objekata, ishodovali pravnosnažno rešenje o ozakonjenju, odnosno legalizaciji, a koji nisu upisani u evidenciju nepokretnosti i pravima na njima, objekte upisane u skladu sa odredbama Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole i zemljište ispod objekta ili deo zemljišta na katastarskoj parceli na kojoj je objekat sagrađen.

Može i na papiru Ministar Siniša Mali ukazao je da će osim onlajn prijavljivanja za legalizaciju biti omogućeno i fizičko prijavljivanje, na papiru, za one koji nisu vični da se prijave onlajn. − To će biti organizovano u svim opštinama i poštama − rekao je Mali. − U oko 700 mesta to će biti organizovano u poštama, plus opštine, a ljudi zaposleni u opštinama i poštama će pomagati onima koji budu popunjavali prijave.

Po pravilu, svi ovi objekti moraju biti izgrađeni na građevinskom zemljištu i vidljivi na satelitskim i ostalim snimcima izrađenim za teritoriju Srbije ili sadržani u bazi podataka koje vodi Agencija za prostorno planiranje i urbanizam, odnosno Republički geodetski zavod. Zakon se primenjuje i na objekte izgrađene na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu, ukoliko ispunjavaju uslove iz zakona.

(Dnevnik)