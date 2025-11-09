Stižu nove subvencije: Evo ko u Srbiji može dobiti do 2,5 miliona dinara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja saopštilo je danas da je raspisalo Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2025. godinu.

Zahtevi za subvencije mogu da budu podneti u periodu od 5. do 25. novembra isključivo preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, prenosi „Tanjug“.

Pravo na podsticaj ostvaruju lica koja su u periodu od 16. novembra prethodne do 15. novembra tekuće godine kod društva za osiguranje zaključila polisu osiguranja od rizika za useve i plodove ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, kao i za rasadnike i životinje.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 2.500.000 dinara.

Za sve dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30.

(Pančevac)