APR objavio da će se od 1. januara naplaćivati nova naknada

11:00

09.11.2025

Foto: Pixabay

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je da će od 1. januara 2026. godine početi primena odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža ova institucija.

U saopštenju se navodi da je odluka objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije 31. oktobra ove godine.

– Odluka o naknadama primenjivaće se u skladu sa pravilnikom o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge – saopštili su iz APR-a.

(Pančevac)

Tagovi

APR nadoknada januar

