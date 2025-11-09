Zdravo mršavljenje: Evo koliko kalorija treba izgubiti za 1 kg

Nije lako odgovoriti na pitanje koliko kalorija treba izgubiti za 1 kg, pre svega zato što odgovor zavisi od samog vašeg tela. Koliko kilograma već imate, da li vam je cilj zdravo mršavljenje? Koliki je vaš procenat masti, jer kilogram mišića zauzima mnogo manje mesta od kilograma sala, pa tako jedna mišićava osoba može imati isti broj kilograma kao i osoba sa viškom kilograma koja ne vežba.

Naravno, u nutricionizmu ne postoje sasvim uopšteni odgovori koji važe za sve, baš zato što je svako telo drugačije i svako telo ima drugačije potrebe. Takođe, kada vežbate ili kada ste na dijeti ne treba da dozvolite da izgubite mišiće, već salo.

No, postoje proračuni koliko otprilike treba kalorija nosi jedan kilogram, ali sve ove informacije uzimajte okvirno.

Generalno gledano, jedan kilogram ima 7.700 kacl, odnosno, treba da budete u gubitku 7.700 kalorija kako biste skinuli jedan kilogram masti. Da, svima na prvi pogled deluje mnogo.

Deficit kalorija znači da unosite manje kalorija nego što trošite, pa je organizam primoran da sagoreva rezerve masti koje su se nataložile oko struka.

Dakle, ako želite da nedeljno mršavite po kilogram, treba na dnevnom nivou da imate deficit od 1.100 kalorija. Prilično je teško taj deficit postići samo uz hranu ili samo uz vežbanje, pa se zato preporučuje da se kombinuju oba ova metoda.

Vežbanje plus ograničeni unos kalorija su recept za svako zdravo mršavljenje, bez tableta i raznih drugih pomagala.

Ako vam 1.100 kalorija na dnevnom nivou i dalje izgleda nedostižno, možete za početak prepoloviti količinu kalorija koju želite da izgubite na 500 kalorija. No tada će vam biti potrebno duplo više vremena da stignete do kilaže koju želite.

Da li gojazniji ljudi troše više kalorija?

U principu, ovo je tačno – gojazni ljudi brže mršave zato što sagorevaju više energije kojom god aktivnošću da se bave. Što znači da što smo mršaviji to manje kalorija organizam troši.

Uzmite u obzir da na metaboličke procese, osnovne dnevne funkcije mišića i rad mozga odrasla osoba troši oko 2.000 kalorija na dan. Što znači da samim postojanjem, pa čak i spavanjem, sagorevamo određeni broj kalorija, a taj broj se povećava kad smo fizički aktivni.

A što imate više kilograma to vaš metabolički sistem troši više kalorija na dnevnom nivou. A što ste mršaviji to kilogrami teže skidaju, jer generalno sagorevamo manje kalorija i telo se trudi da mu uvek ostanu rezerve “za svaki slučaj”.

Baš iz tog razloga odgovor na pitanje koliko kalorija treba izgubiti za 1 kilogram nije toliko prosto, te vam savetujemo da se oko ovog pitanja i ritma mršavljenja generalno posavetujete sa vašim nutricionistom.

