Google predstavio najnovije AI projekte koje nismo mogli ni da zamislimo

Google je početkom novembra objavio niz novih AI projekata i tehnologija koje, prema navodima kompanije, predstavljaju sledeći korak u spajanju veštačke inteligencije i naučnih istraživanja. Među najznačajnijim novitetima su Gemini Enterprise — AI model razvijen za poslovne korisnike, Health AI Discovery, alat za otkrivanje uzroka i rane dijagnoze raka, kao i kvantni algoritam koji je po brzini obrade premašio sposobnosti današnjih najmoćnijih superračunara.

Kompanija ističe da Gemini Enterprise koristi najnoviju verziju Gemini 2 modela, dizajniranog da razume i kombinuje tekst, slike i podatke iz složenih baza u realnom vremenu. Google tvrdi da novi model omogućava kompanijama da kreiraju prilagođene AI asistente za interne procese, analitiku i korisničku podršku — uz povećanu bezbednost i potpunu kontrolu nad podacima.

U okviru medicinskih inovacija, najviše pažnje izazvao je projekat Health AI Discovery, koji koristi mašinsko učenje za prepoznavanje obrazaca u genomskim i kliničkim podacima. Cilj sistema je da pomogne istraživačima da uoče rane znakove razvoja tumora i predvide rizik od određenih oblika karcinoma pre pojave simptoma.

Google je najavio i da njihova laboratorija za kvantno računarstvo, Quantum AI Lab, razvija algoritam koji je uspeo da obradi kompleksne matematičke zadatke 40 puta brže od najnovijeg superračunara. Stručnjaci smatraju da bi ovo moglo otvoriti novu eru u obradi velikih podataka i razvoju lekova, energetike i finansijske analitike.

Kako su naveli iz kompanije, sledeći korak u planu za 2026. biće spajanje Gemini i Quantum AI sistema u jedinstvenu platformu sposobnu da uči iz podataka u realnom vremenu i koristi kvantne simulacije za unapređeno donošenje odluka.

Ovim potezom Google jasno pokazuje da želi da zadrži lidersku poziciju u razvoju veštačke inteligencije — ali i da AI više nije rezervisan samo za tehnologiju, već da postaje ključni deo medicine, nauke i svakodnevnog života.

(Pančevac/Objektiv)