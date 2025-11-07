Lekarska misija Katoličkog Karitasa za vikend u Debeljači

Lekarska misija Katoličkog Karitasa iz Mađarske posetiće Debeljaču, gde će tokom predstojećeg vikenda obavljati besplatne lekarske preglede za sve uzraste. Pregledi će se obavljati u Osnovnoj školi „Moša Pijade“ u Debeljači, javlja RTV Kovačica.

Decu će pregledati stomatolog, ortoped i oftalmolog, a po potrebi će biti obezbeđeni ulošci za obuću i naočare. Kod beba će se vršiti pregled sluha i testa sluha. Ženama je namenjen besplatan pregled za rano otkrivanje raka, dok će odrasli moći da provere krvni pritisak, nivo šećera u krvi, EKG, kao i da obave pregled usne duplje radi ranog otkrivanja raka. Za preglede je potrebno prijaviti se unapred kod Timee Njiređhazi na broj telefona 062/112-6912, ili ličnim dolaskom u školu.

Termini pregleda:

– Subota, 8. novembar: od 9 do 17 časova

– Nedelja, 9. novembar: od 9 do 12 časova

Organizatori pozivaju sve meštane Debeljače i okolnih mesta da iskoriste ovu priliku i obave besplatne preglede, kako bi na vreme vodili računa o svom zdravlju.

(Pančevac/RTV Kovačica)