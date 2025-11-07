Direktori gimnazija pitali za skraćene časove i onlajn nastavu: Stigao dopis Ministarstva, ovo su smernic

Dejan Vuk Stanković apelovao da svi učesnici u obrazovnom procesu dosledno poštuju zakon i doprinesu neometanom radu.

Ministarstvo prosvete uputilo je dopis direktorima beogradskih gimnazija kojim ih podseća na zakonske obaveze u vezi sa organizacijom i sprovođenjem redovne nastave u srednjim školama.

Kako je za Tanjug potvrđeno u ovom ministarstvu, cilj dopisa nije upozorenje niti pretnja, već podsećanje svih učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu – direktora, nastavnika, učenika i roditelja na dužnosti koje proizilaze iz zakona.

U dokumentu, u koji je Tanjug imao uvid, navodi se da je dopis poslat nakon brojnih zahteva direktora škola za odobrenje izmena u načinu realizacije nastave, uključujući predloge za prelazak na onlajn nastavu i skraćenje časova.

Ministarstvo u dopisu ističe da, prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, svaka škola ima obavezu da obezbedi redovno i nesmetano odvijanje nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada.

Direktor škole, kao odgovorno lice, dužan je da obezbedi zakonitost rada ustanove, kvalitet nastave i bezbednost učenika i zaposlenih, kao i da pravovremeno informiše sve učesnike u radu škole, u skladu sa članom 126 pomenutog zakona.

Takođe se podseća da učenici imaju obavezu redovnog pohađanja nastave, izvršavanja školskih zadataka i poštovanja pravila škole i odluka rukovodstva, kao i da ne mogu napuštati čas bez odobrenja nastavnika (član 80 Zakona).

Dopis naglašava i odgovornost roditelja da obezbede redovno prisustvo deteta nastavi, kao i da na vreme obaveste školu o izostancima i pravdaju ih u propisanom roku.

U dokumentu se precizira da godišnji plan rada škole mora sadržati raspored i način realizacije svih aktivnosti nastavnih, vannastavnih i vanškolskih dok se izvođenje učenika van škole može sprovoditi samo ako je planirano tim dokumentom.

Ministarstvo posebno ukazuje da su svi zaposleni odgovorni za svoj rad i da su obavezni da preduzmu sve potrebne mere radi zaštite prava učenika i obezbeđivanja redovnog odvijanja nastave. Među obavezama zaposlenih ističe se i redovno vođenje evidencije o prisustvu učenika, kao i stvaranje uslova za potpunu bezbednost tokom časova i školskih aktivnosti.

Dopis, koji potpisuje ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, završava se apelom da svi učesnici u obrazovnom procesu dosledno poštuju zakonske odredbe i doprinesu neometanom radu škola.

Podsetimo, nekoliko beogradskih srednjih škola juče je obustavilo nastavu, a deo škola planira da nastavi blokadu i danas.

(Pančevac)