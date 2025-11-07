Veliki obrt oko Lukoila: Gunvor odustao od kupovine ruskog naftnog giganta

Švajcarska trgovačka kuća Gunvor, koja je ponudila da kupi međunarodnu imovinu ruskog naftnog giganta, saopštila je u četvrtak da povlači svoju ponudu nakon što su Sjedinjene Države poručile da nikada neće odobriti taj posao.

– Predsednik Donald Tramp je jasno stavio do znanja da rat mora odmah da se okonča. Sve dok Vladimir Putin nastavlja besmislena ubijanja, kremaljska marioneta, Gunvor, nikada neće dobiti licencu da posluje i profitira – objavio je zvanični nalog američkog Ministarstva finansija na mreži X.

Stigao je, ubrzo, i reakcija Gunvora.

– Saopštenje Ministarstva finansija je fundamentalno pogrešno i netačno. U međuvremenu, Gunvor povlači svoju ponudu za međunarodna sredstva Lukoila – izjavio je za „Politiko“ portparol Gunvora Set Pjetras.

