„Libertatea” obeležila jubilej Joana Flore

PANČEVO – Novinsko izdavačka ustanova „Libertatea” organizovala je 6. novembra događaj pod nazivom „Ioan Flora 75: U svetlu reči”, posvećen obeležavanju 75 godina od rođenja jednog od najznačajnijih rumunskih pesnika.

Događaj je obuhvatio promociju specijalnog broja Ioan Flora časopisa „Lumina”, pod naslovom „Udaljavanje bližnjeg”, koji je priredio novinar i prevodilac Simeon Lazarjan.

Prvo su se prisutnima obratili Mariana Stratulat, direktorka NIU Libertatea, a zatim i glavni i odgovorni urednik nedeljnika Libertatea dr Valentin Mik.

O specijalnom broju časopisa „Lumina“ govorio je Simeon Lazarjan.

Nakon promocije je održan simpozijum sa izlaganjima posvećenim stvaralaštvu pesnika Joana Flore.

(Pančevac/Vojvodinauživo)