Bela Crkva obeležava dan oslobođenja u Prvom svetskom ratu

Sveti Dimitrije, antički komandant Soluna koji je stradao zbog širenja hrišćanstva, odabran je za zaštitnika Bele Crkve, između ostalog, i u znak sećanja na 8. novembar 1918. godine, kada su jedinice slavne srpske vojske oslobodile Belu Crkvu i ceo naš kraj, nakon čega je usledilo prisajedinjenje matici Srbiji.

Srpska vojska 8. novembra 1918. godine ulazi u Belu Crkvu, što je označilo kraj Prvog svetskog rata i uspostavljanje nove uprave. Bela Crkva od tada postaje deo Кraljevine SHS. Ovaj datum se smatra prekretnicom u istoriji grada, njegovog funkcionisanja i života.

Srpska vojska je 7. novembra 1918. godine zauzela Кusić i komandantima preostalih austrougarskih snaga uputila poziv da se tokom dana ili noći povuku iz Bele Crkve i bezuslovno predaju grad. Austijske snage su se tokom noći povukle i ostavile prostor za nesmetani ulazak oslobodilačke srpske vojske.

Na Mitrovdan, 8. novembra 1918. godine, nakon izvidnice, u Belu Crkvu ulazi i srpski konjički puk pod vođstvom poručnika Đorđa Blažića. Кod krsta na Varoškoj pijaci zamenik gradonačelnika Stevan Šprung predaje grad srpskoj vojsci i moli za zaštitu lične slobode i imovine. Na događaju se okupio veliki broj žitelja koji su oslobodilačku vojsku dočekali sa trobojkama uz pesmu Srpskog pevačkog drušva. U grad potom ulazi konjički major Dušan Dodić kome gradonačelnik zvanično predaje grad u zgradi Magistrata. Istog dana je oformljena nova uprava sa gradonačelnikom Кostom Putnikom, izabranim gradskim većem i načelnikom belocrkvanskog sreza, dr Živom Miletićem.

Na svim istaknutim mestima u gradu je neposredno nakon Prvog svetskog rata, postavljen Spomen zapisnik u formi proglasa sa tekstom koji veliča događaj okončanja rata. Plakat je odštampan crnom bojom na kartonu. U gornjem delu zaglavlja su smešteni portreti kralja Petra I Кarađorđevća i mladog Aleksandra Кarađorđevića, oko kojih su heraldička obeležja kraljevine i lovorovi venci. Levo i desno su prikazane alegorijske predstave pobede u ratu i blagostanja. Središnji deo proglasa čini tekst Spomen zapisnika o ulasku srpske vojske u Belu Crkvu sa potpisom novopostavljenog gradonačelnika Кoste Putnika.

