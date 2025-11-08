Obeležen Sveti Dimitrije slava Bele Crkve

Slava Bele Crkve, sveti velikomučenik Dimitrije, obeležena je uz rezanje slavskog kolača u zgradi Opštine Bela Crkva, prenosi sajt BCinfo.

Sveti Dimitrije je zaštitnik Bele Crkve, u znak sećanja na 8. novembar 1918. godine, kada je Srpska vojska oslobodila Belu Crkvu u završnici Prvog svetskog rata.

Sve prisutne goste pozdravila je predsednica opštine Bela Crkva, Tatjana Kokar.

„U ime lokalne samouprave i u svoje lično ime, želim svima dobro zdravlje, sreće, radosti i veselja u životu i radu i da današnji dan provedemo svi u miru i blagostanju“ – istakla je Tatjana Kokar.

Slavu je Belocrkvanima čestitao sveštenik Aleksandar Stanojlović, poželevši uspeh svima koji se trude da Bela Crkva bude lepše mesto za život.

Gradski hor „Bela muzika“ uveličao je obeležavanje slave opštine Bela Crkva izvođenjem duhovnih kompozicija.

(Pančevac/BCinfo)