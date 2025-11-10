Tri kategorije građana imaju pravo na umanjenje, EVO koliko košta kod „Srbijašuma“

Komercijalni direktor „Srbijašuma“ Aleksandar Šalipur kaže da građani kod njih mogu da kupe pojedinačno do 15 metara kubnih ogrevnog drveta, a u okviru povlašćenih cena, do 10 metara kubnih.

Velika potražnja za drvetom i peletom pogurala je značajno cene tog ogreva na stovarištima širom Srbije. Kod „Srbijašuma“ kubik je 50 odsto jeftiniji i košta 5.269 dinara sa PDV-om. U okviru državnih mera podrške građanima, od septembra do marta, najugroženija domaćinstva mogu ga kupiti po ceni i od 2.900 dinara sa PDV-om.

Komercijalni direktor „Srbijašuma“ Aleksandar Šalipur rekao je u Dnevniku RTS-a da građani mogu da kupe pojedinačno do 15 metara kubnih ogrevnog drveta na njihovim kamionskim putevima, a u okviru povlašćenih cena, do 10 metara kubnih.

Prva kategorija povlašćenih, podsetio je Šalipur na mere Vlade Srbije, jesu svi penzioneri, invalidi, učesnici rata, ratni vojni invalidi, porodice nastradalih učesnika rata, kojima je cena umanjena za oko 15 odsto, i iznosi 4.478 dinara za jedan metar kubni.

Druga kategorija su socijalno ugrožene kategorije stanovništva, odnosno primaoci socijalnih davanja i za njih cena jednog metra kubnog ogrevnog drveta na kamionskom putu košta 2.900 dinara sa PDV-om.

U trećoj kategoriji su građani koji drvo dobijaju besplatno i tu se radi o socijalno najugroženijim porodicama, prema spiskovima koji se dobijaju u saradnji sa centrima za socijalni rad u lokalnim upravama.

Što se tiče procedure za kupovinu u „Srbijašumama“, Šalipur navodi da su na sajtu preduzeća istaknuti brojevi telefona kol-centra u generalnoj direkciji u Beogradu, kao i svih šumskih uprava i šumskih gazdinstava širom Srbije, putem kojih građani mogu dobiti uputstva, navodi RTS

(Pančevac/RTS)