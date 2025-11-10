Kovin u sredu obeležava Dan oslobođenja

Opština Kovin, u saradnji sa Udruženjem potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije 1912–1918. i poštovalaca Kovin, obeležiće u sredu, 12. novembra, Dan oslobođenja Kovina u Prvom svetskom ratu tradicionalnom godišnjom ceremonijom.

Svečanost će započeti u 11 časova na Vojničkom groblju u Kovinu, gde će biti služen parastos stradalim ratnicima – najpre od strane sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a potom i Rimokatoličke crkve.

Nakon toga biće položeni venci kraj Spomenika mira i razumevanja, podignutog u čast svih stradalih na ovom tlu 1915. godine.

Delegacija lokalne samouprave položiće i cveće kod spomen-obeležja internircima, stradalim u požaru u tranzitnom logoru Svilara u Kovinu, krajem Velikog rata.

Ceremoniji će prisustvovati delegacije Vojske Srbije, državnih organa, ambasada Austrije i Mađarske, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

Prisutni će biti i predstavnici udruženja potomaka ratnika Prvog svetskog rata sa kojima sarađuje kovinsko udruženje, kao i predstavnici ustanova, organizacija i preduzeća sa teritorije opštine Kovin.

Podsećamo da je novembra 2009. godine otkriven Spomenik mira i razumevanja, posvećen svim ratnicima stradalim na prostoru Kovina 1915. godine, sahranjenim u 60 zajedničkih humki na kovinskom groblju, bez obzira na vojnu pripadnost – srpsku ili austrougarsku.

Na stogodišnjicu stradanja, 2015. godine, Vlada Republike Srbije donela je odluku kojom je Vojničko groblje u Kovinu proglašeno znamenitim mestom od posebnog kulturnog i istorijskog značaja.

(Opština Kovina)