Sutra stiže poslednji retrogradni Merkur i svom silinom udara na ova 4 znaka

Spremite se – stiže poslednji retrogradni Merkur u 2025. godini! Haos? Da. Kao što smo već i navikli. Astrolozi predviđaju da će ova nebeska faza, koja će trajati od 9. do 29. novembra, činiti mnogo stvari svima u inat – poremetiće nam komunikacije i naterati nas da odložimo neke planove, ali će nas, s druge strane, ohrabriti da se upustimo u dublju introspekciju.

Poslednji u godini, ali ubitačan! Dakle, ne bismo baš smeli da se opustimo, jer astrolozi kažu da kada se planeta komunikacije, uma, učenja i razmišljanja kreće unazad, može da ostavi katastrofu za sobom. Utiče na ljude, ponašanje i događaje, a kad već znamo da se približava, ne bi bilo loše da budemo na oprezu. Treći i poslednji retrogradni Merkur u 2025. trajaće od 9. do 29. novembra, što znači da nas uskoro čeka „kosmičko usporavanje“.

Planeta će se prvo kretati unazad kroz vatrenog Strelca, a zatim će ući u intenzivnu Škorpiju, postavljajući scenu za ciklus iznošenja istine, razmišljanja i emocionalne dubine. Iako retrogradni Merkur često izaziva zabrinutost zbog kašnjenja, tehnoloških problema i nesporazuma, astro prognoze tvrde da ovaj period može da posluži kao resetovanje, posebno ako smo u vrtlogu nedovršenih projekata ili zategnutih odnosa, i tražimo rešenje.

„Kretanje unazad ne mora da znači haos, naprotiv. Možda će vam se baš u to vreme razbistriti um i neke stvari postati jasnije“, kaže astrolog Prisila Lima de Šarbonije, koja je osmislila aplikaciju Soulloop. „To je način na koji univerzum od nas traži da usporimo, da se usavršimo i preusmerimo tempo“.

Iako se Merkur bukvalno ne okreće, već je reč o vizuelnoj iluziji, simbolički se uticaj široko oseća, utičući na sve komunikacije, donošenje odluka i logistiku. Prema Prisili, „kada se planeta kreće retrogradno, ona preusmerava našu pažnju ka unutra. To je vreme da se vratimo sebi, preuredimo planove i usavršimo svoje mentalne obrasce“.

Kombinacija spontanosti Strelca i dubine Škorpije u novembarskom retrogradnom kretanju stvara dvostruku energiju, podstičući i brutalnu iskrenost i tiho samoispitivanje. Očekujte trenutke emocionalnih otkrića praćene potrebom za mudrom obnovom.

Kako iskoristiti energiju retrogradnog Merkura

Stručnjaci preporučuju da se tokom ovog perioda usredsredimo na dublje razmišljanje i rekapitulaciju, a ne na otpor. „Kada komunikacija posustane ili se planovi promene, to nije kazna – to je povratna informacija“, objašnjava Lima de Šarbonijer. „Trebalo bi da se napravi pauza pre nego što se reaguje, da se pažljivije sluša, da se odluke donose jasno i glasno… To važi za sve horoskopske znake.“

Ključni saveti za retrogradni Merkur u novembru 2025. Ne žurite sa odlukama – ako vam se nešto čini neizvesnim, dajte sebi vremena i sačekajte bolje perspektive.

Razmislite i ponovo razmotrite kreativne projekte, poruke ili planove pre nego što ih finalizujete.

Škorpija: Čeka vas duboka emocionalna obnova. Neizrečene istine i zakopana osećanja izlaze na površinu, pomažući vam da obnovite samopouzdanje i fokusirate se na samopoštovanje.

Strelac: Počinje velika lična transformacija. Ono što se nekada činilo hitnim sada zahteva strpljenje, jer jasnoća zamenjuje impulsivnost.

Devica: Očekujte „ponovno pokretanje sistema“. Pojednostavite sve, raspremite nered i vratite mentalni mir fokusirajući se na ono što je zaista važno.

Blizanci: Dajte prioritet autentičnosti i usporite kako biste ojačali najvažnije odnose.

I ostali horoskopski znaci mogu imati koristi

Ovnovi bi trebalo da stanu na rudu pre nego što hitro reaguju, i da usporavanje procesa posmatraju kao priliku za detoksikaciju impulsivnih navika.

Bik mora da vežba emocionalnu inteligenciju i da se odupre želji za preteranim trošenjem.

Rak treba da da prioritet odmoru i kreativnosti u odnosu na produktivnost.

Lav se može ponovo povezati sa emocionalnim korenima pre nego što se vrati u centar pažnje.

Vaga treba mudro da troši novac, da više pazi i jasnije se izražava, da ne bi došlo do nesporazuma.

Jarac će imati dosta koristi od samoće i intuitivnog razmišljanja.

Vodolija uči kako da odvaja značajne stvari, posebno veze, od onih nebitnih.

Ribe bi trebalo da zastanu pre nego što donesu smele odluke, jer svaki potez treba da bude usklađen sa svrhom, a ne sa pritiskom.

Iako poslednji retrogradni Merkur u 2025. može uneti dosta zabune u našu svakodnevicu, on takođe nudi pozitivne transformacije. To je poziv da se reči usklade sa istinom, a namere sa svrhom, zaključuje Prisila Lima de Šarbonije.

(Pančevac/Direktono)