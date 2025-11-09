Predavanje o upotrebi pesticida-put do sertifikata

Da bi poljoprivredni proizvođači mogli da plasiraju svoju robu na tržište, prema novoj uredbi, moraće da prođu obuku za bezbednu primenu pesticida, te na taj način dobiju sertifikat. Sertifikat će važiti pet godina, a nakon toga će morati da se obnavlja.

Početkom ove godine počela je obuka za bezbednu primenu pesticida za dobijanje sertifikata profesionalnig korisnika sredstava za zaštitu bilja. Poljoprivredni proizvođači će najpre odslušati predavanja, polagati testova i dobiti potvrdu, odnosno sertifikat o položenoj obuci. Jedan deo poljoprivrednika je već prošao obuku, rekla je Divna Marić, savetodavac u Poljoprivrednoj savetodavnoj službi Agrozavod Vršac, jedinica u Kovinu.

Nova zakonska odredba o zaštiti bilja podrazumeva da poljoprivrednici i preduzetnici koji žele da prodaju robu na tržištu moraju imati sertifikat profesionalnog korisnika da bi kupovali sredstva za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama. Ovaj sertifikat izdaje Ministarstvo, a biće potreban kako bi se osigurala bezbedna upotreba pesticida i zaštita životne sredine. Bez sertifikata, kupovina sredstava za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama neće biti moguća, kaže Imre Čoti – mlađi , referent ruralnog .

(Pančevac/RTV Pančevo)