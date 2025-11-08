Vučić na RTS: Imamo problem i sa Lukoilom, ne samo sa NIS-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić za RTS govorio je o američkim sankcijama NIS-u, političkoj situaciji i evrointegracijama Srbije.

– Nije samo pitanje NIS-a, mi imamo LUKOIL u zemlji. Imamo 54 benzinske pumpe, oni u maloprodaji kod nas nemaju rafinerje. Imamo problem i sa LUKOIL, 28. novembra počinju sankcije ako se ne varam.

– Druga stvar oko našeg NIS-a, ja mislim da je sledeća nedelja za nas od izuzetnog značaja. Verujem da ćemo pre 21. do 23. 24 najkasnije, pre toga moramo da rešimo taj status. To je vest da u ponedeljak ili utorak da pošaljemo pismo OFAK-u, američkoj vladi da vidimo da li prihvataju neki period od mesec, dva ili tri da nas izuzmu od sankcija. Verujem da preduzima ruska strana važne korake, mi smo im tu podrška i borimo se za svoju kompaniju i svoju zemlju. Ljudi ne treba da brinu. Cena nafte je skočila, ne zbog toga, već jer su povećane konotacije. Građani Srbije i dalje ne moraju da brinu. Imaću važne razgovore u sredu, ako se ne varam, u Parizu sa predsednikom Makronom.

– Mi nismo imali ništa od infrastrukture, da nismo izgradili ovaj gasovod pre četiri godine, ne bismo ni to imali, ni interkonektor sa Bugarskom. Biću sasvm otvoren, Amerikanci imaju politički interes. Nije neka tajna da Donald Tramp nije neki strastveni navijač EU. Mi nismo član EU, naravno da onda nismo ni toliko važni ni bitni.

– Nisam siguran da će to za nas da bude jednostavno, ali će umnogome da olakša podršku iz Mađarske što se tiče naftnih derivata.

– Mađarska je uvela sve sankcije Rusiji, ona je članica NATO i EU. Mi nismo ni članica NATO niti smo im vojni saveznici niti planiramo da budemo. Nismo članica EU što bismo voleli da budemo. Mi kao neko ko nije deo tog kluba ne možemo da imamo takav uticaj. Mi gledamo sebe da izvučemo, ma koliko teško bilo. Mi smo neko ko je podrazumevajući. Za neke na istoku uvek moramo da budemo poslušni, jer ako nismo, onda nismo rodoljubi, a za ove sa Zapada ako ne slušamo, onda ćemo propasti ekonomski. Mi bismo želeli da sačuvamo slobodarski duh i da nam se zemlja razvija.

– Lukoil je i dalje privatna kompanija. Već su postavili specijalnog upravnika. Odmah su završili, nisu čekali da dođe stani-pani. Postoji tu sad dodatni problem oko konfiskacije ruske imovine u Evropi. Belgijanci su problem. To sam video u Kopenhagenu. Najveći deo je u Briselu. Sve će to naplaćivati od Belgije. A drugi razlog “ispod žita” što može da se čuje je da je Tramp rekao nekima u Evropi “nemojte to da dozvolite”. To je oko nekih 300 milijardi dolara, od toga je 210 milijardi aseta u Evropi. Nije to jednostavno sve sagledati, ali ono što je važno za ljude u Srbiji, radimo sve što možemo: Ruski partneri su se angažovali. Ne mogu sve da govorim javno, ali gledaju da pronađu rešenja. Znaju da je za Srbiju nemoguće da opstanemo ukoliko se rešenja ne pronađu i hvala im što se angažuju da se ona pronađu.

O izjavama Marije Zaharove

– Ja sam predsednik Srbije i ne smem sebi da dozvolim emotivne izjave iako mi se to neretko dogodi i posle moram da kažem “izvinite”. Sačekao sam dan i po inače bih svakako reagovao burnije. Najpre, nije bio lak razgovor moj s ambasadorom Harčenkom ni najmanje iz mnogo razloga o kojima neću da govorim, mi smo prijateljske zemlje. Najlakše je da na nepristojnost gospođe Zaharove odgovorim na isti način. Zato što vodim računa o interesima Srbije, zato što cenim i volim ruski narod i poštujem i sebi neću da dozvolim ono što je ona dozvolila sebi. Ništa se novo nije dogodilo. Još pre 5 godina sam rekao Evropljanima.

– Niste zadovoljni time da jedino Srbija ima ruske medije na evropskoj teritoriji. Nema ih niko, samo Srbija. Od Sputnjika, do Raša Tudej, do svih drugih. Samo kod nas se dozvoljava pluralizam medijski.

– Nijedan od tih aviona više ne može nigde da leti, da dobije dozvolu. Ti su avioni završili, smrtno oboleli, možemo samo da ih rashodujemo onog trenutka kad prestanu da lete za Rusiju. Ovde i kulturne manifestacije i događaji, sve se odigrava na najnormalniji način. Dobio sam kritike što sam bio i u Moskvi i u Pekingu. Nemojte da se ljutite dragi prijatelji i na istoku i na zapadu. Predsednik sam ove zemlje, moja je dužnost da vodim računa o interesima Srbije. Ne ljutite se. Trudim se prema svima da budem korektan. Nema od žalopojki i plakanja ništa u politici. Morate da se borite za svoju zemlju. Veoma poštujem Peskova i te ljude koji znaju pod kakvim se pritiscima Srbija nalazi i šta se događa. Postoje druge stvari o kojima neću da govorim. Naš put je put vojne neutralnosti, mira, nemešanja u ratne igre, neučestvovanja u sukobima i put koji se neće zasnivati na neprijateljstvima prema drugoj strani.

Predsednik je govoreći o napadima iz Hrvatske rekao da mu to dodatno govori da je u pravu.

– Svako bi želeo da budemo marioneta baš te strane, odnosno u timu te strane.

– Da vas pitam, u kojoj zemlji možemo da izvezemo i municiju i oružje? Pokažite mi tu zemlju na mapi da mi lažni patrioti ne bi držali pridike? Mi sad ne možemo da izvozimo za Ugandu jer kažu da su neke količine otišle u ratno područje. Gde mislite da izvozimo? Na Antarktik? Najbolje nigde. A ko će te plate da plati ljudima. I bez obzira na sve to opet vodimo računa i opet nismo dovoljno dobri i nikad nećemo biti dovoljno dobri.

O napadima iz Hrvatske

– Ogroman broj ljudi je prisustvovao Tompsonu. Mislim da je dovoljno da pogledate medijsku scenu Hrvatske gde dnevno imate stotine tekstova protiv mene. Pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Ta kampanja traje godinama. Nije ovo nastalo ni iz čega. Nema toga iz bića ako nije podstaknuto nečim drugim. Srbi više nisu nikakav remetilački faktor niti problem. Izabrali su Piculu, sve drugo mogu da kontrolišu. Srbija ne samo da nije uništena. Mi smo Hrvatima sve prodali. Nadam se da će neke od tih fabrika biti vraćene u srpske ruke. Verujem da će u budućnosti naši odnosi s Hrvatima morati da budu bolji, šta god ja intimno osećao, a zna se da nisam veliki pobornik njihove politike, ali razumem da ćemo morati imati bolje odnose. Ja sam predsednik Srbije, meni nije dozvoljeno da uđem na Jasenovac.

– Mislili su da ćemo mi da budemo gubitnici. Ne mogu da veruju kojom brzinom Srbja raste. I kad daju izjavu protiv torcide, dodaju “ali, to ipak nije rešenje”. To dovoljno govori o stvaranju užasnog ambijenta protiv Srbije. Dobar Srbin je samo onaj koji će da kaže da je “Oluja” bila divna akcija. To je nešto na šta smo mi navikli ovde, nemamo nekih problema s tim, ali ogroman problem sa tim ima srpski narod u Hrvatskoj.

O hapšenju snajperista u Beogradu – Ne mogu previše da govorim. Čestitam našim organima i organima RS: Zajednički izvedena akcija i u saradnji sa MUP-om Republike Srpske. To je bila važna stvar, traga se za još jednim licem. Istraga će pokazati sve namere i sve druge stvari.

– Ja ne želim da pričam o tim razgovorima. Neću ništa o tome osim što svm porodicama još jedanput izražavam saučešće i želim im da dočekaju pravdu. Ona neće biti ni jednostavn, niti postoje takvi procesi koji su laki, ali sam siguran da ćemo to svi dočekati.

– Ja sam uvek spreman bez obzira na to šta je gospođa Hrka sa svojim pristalicama uzvikivala uvrede na moj račun. Ne znam kako bih mogao da pomognem, ali sam uvek spreman da primim gospođu Hrku. Spreman sam i da posetim, ali bez političke predstave. Ja sam predsednik svih građana i moram da istrpim najveće uvrede i neistine. Zato nudim razgovor svima i molim gospođu Hrku još jednom, vidim da Mrdić teško podnosi štrajk glađu. Za Hrku mislim isto da ne sme da se igra sa svojim zdravlje, želim joj brz oporavak. Ako želi da se bori politički, neka se bori. Rekla je da je ovo lično između nas, ne mislim da je lično.

– Protiv Hrke nemam ništa. Spreman sam da je primim i u predsedništvo, ukoliko je zainteresovana za stvarni razgovor, a ne da mi se nagura 500 pristalica. Izabran sam da vodim Srbiju u teškim trenucima, vodio sam u prethodnih 14 godina – rekao je predsednik.

(Pančevac/RTS)