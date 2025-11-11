Bundevi u čast, sedamnaesti put u Padini

- Ova manifestacija pokazuje koliko su naše žene čuvari običaja, nosioci stvaralaštva i snaga koja čuva i razvija porodicu, ali i celo društvo, rekao je predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički .

Tradicionalna manifestacija “Njeno veličanstvo bundeva – hrana i lek” u restoranu “Hole” u Padini.

Ova manifestacija, koja okuplja udruženja žena iz cele opštine i goste iz drugih sredina, ima za cilj očuvanje tradicije, promovisanje zdrave ishrane i domaće gastronomije, kao i unapređenje manifestacionog turizma.

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički svečano je otvorio manifestaciju, koju je Opština Kovačica podržala, i tom prilikom istakao:

– Ova manifestacija pokazuje koliko su naše žene čuvari običaja, nosioci stvaralaštva i snaga koja čuva i razvija porodicu, ali i celo društvo.

Sedmanaesti po redu događaj je okupio 11 udruženja žena iz opštine Kovačica, kao i iz Gložana, Aradca, Hajdučice i Janošika. Manifestaciju je svečano otvorio Petar Višnjički, predsednik Opštine Kovačica.

Manifestaciji su prisustvovale i predsednica NSSNM Dušanka Petrak i Marijana Meliš, pomoćnica predsednika Opštine Kovačica.

– NSSNM daje punu podršku razvoju ženskog aktivizma i građanskih inicijativa čiji je cilj očuvanje tradicije i običaja slovačke nacionalne zajednice, istakla je Petrakova.

Marijana Meliš, pomoćnica predsednika Opštine Kovačica, rekla je da je ponosna na činjenicu da je Padina pokazala snažno gostoprimstvo o čemu svedoči broj gostujućih udruženja, ne samo iz opštine, već i šire. Čestitala je UŽ Padina uspešno organizovanoj manifestaciji.

Stručno predavanje o ženama u digitalnoj eri imala je Maja Sudimac iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe “Tamiš” iz Pančeva.

Pevale su članice Udruženja žena iz Padine, kao i talentovane osnovke Daria Ponjičanova i Sara Samporova. Za dobru zabavu bio je zadužen Vladimir Huđec.

O bundevi kao hrani i leku govorila je i članica udruženja Zuzana Kotvašova. Komisija za kolače na čelu sa predsednicom Dušankom Petrakovom odlučila je da je najukusniji kolač od buneve napravila Katarina Šuljova iz Padine, drugoplasirana je Vesna Tekijaški iz Udruženje žena “Vredne ruke“ iz Crepaje a treće mesto zauzela Sunčica Lujanov iz Udruženje aktivnih žena iz Samoša. Predsednica za aranžmane od bundeve bila je Maja Sudimac. Komisija je odlučila da Udruženja žena “Vidovdan” je ove godine prednjačilo u pomenutoj disciplini, drugopasirana je Marija Djurica iz Kovačice a treće su i u ovoj disciplini bile Samošanke.

(Pančevac/RTV Kovačica)