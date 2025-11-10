Sportska dešavanja Južni Banat

Džudisti jedinstva osvojili 4 medalje u Bečeju

Zlato je izborio Andrija Stanojković, srebro je pripalo  Luki Krkobabiću, a bronze su zaradili Una Cicka i Ivan Glozik Ivan. 

13:25

10.11.2025

DžK Jedinstvo Kovačica

Džudisti Jedinstva iz Kačareva u nedelju nastupali su na Međunarodnom turniru u Bečeju gde se okupalo 400 takmičiara iz 51 kluba iz 8 zemalja iz zemalja regiona i  Azerbejdzan,  Rumunije i Mađarske.  

Osvojene su 4 medalje i jedno 5.mesto.

Foto: DžK Jedinstvo

Zlato je izborio Andrija Stanojković, srebro je pripalo  Luki Krkobabiću, a bronze su zaradili Una Cicka i Ivan Glozik Ivan.

Foto: DžK Jedinstvo

Dorotea Despot je izgubila u borbi za medalju i zauzela 5.mesto.

Foto: DžK Jedinstvo

Učestvovali su takođe i Dunja Denčić, Cicka Damian i Jovanovski Nemanja.
Borci su pokazali dobru spremnost i odradili zaista zanimljive mečeve u kojima je bilo vrlo lepih tehničkih rešenja što je i bio naš cilj.

(Pančevac)

