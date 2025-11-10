Džudisti jedinstva osvojili 4 medalje u Bečeju

Treba li da jedemo tri obroka dnevno: Evo šta kažu stručnjaci
Džudisti Jedinstva iz Kačareva u nedelju nastupali su na Međunarodnom turniru u Bečeju gde se okupalo 400 takmičiara iz 51 kluba iz 8 zemalja iz zemalja regiona i Azerbejdzan, Rumunije i Mađarske.
Osvojene su 4 medalje i jedno 5.mesto.
Dorotea Despot je izgubila u borbi za medalju i zauzela 5.mesto.
Učestvovali su takođe i Dunja Denčić, Cicka Damian i Jovanovski Nemanja.
Borci su pokazali dobru spremnost i odradili zaista zanimljive mečeve u kojima je bilo vrlo lepih tehničkih rešenja što je i bio naš cilj.
(Pančevac)
