Džudisti jedinstva osvojili 4 medalje u Bečeju

Džudisti Jedinstva iz Kačareva u nedelju nastupali su na Međunarodnom turniru u Bečeju gde se okupalo 400 takmičiara iz 51 kluba iz 8 zemalja iz zemalja regiona i Azerbejdzan, Rumunije i Mađarske.

Osvojene su 4 medalje i jedno 5.mesto.

Zlato je izborio Andrija Stanojković, srebro je pripalo Luki Krkobabiću, a bronze su zaradili Una Cicka i Ivan Glozik Ivan.

Dorotea Despot je izgubila u borbi za medalju i zauzela 5.mesto.

Učestvovali su takođe i Dunja Denčić, Cicka Damian i Jovanovski Nemanja.

Borci su pokazali dobru spremnost i odradili zaista zanimljive mečeve u kojima je bilo vrlo lepih tehničkih rešenja što je i bio naš cilj.

(Pančevac)