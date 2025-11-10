Raspisan konkurs za idejno rešenje spomenika stradalima u padu nadstrešnice

Gradske vlasti u Novom Sadu raspisale su konkurs za izradu dizajna idejnog rešenja spomenika stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice. Spomenik bi trebalo da se nalazi na platou između železničke i autobuske stanice.

Rok za dostavljanje nagrada je 90 dana od objavljivanja konkursa, a odluku o izboru najboljih rešenja doneće petočlani žiri. Za najbolja tri rešenja biće isplaćene novčane nagrade.

Grad Novi Sad raspisao je konkurs za izradu dizajna idejnog rešenja spomenika stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice.

Konkurs obuhvata izradu studije idejnog rešenja trodimenzionalnog, odnosno prostornog vajarsko-arhitektonskog spomenika, koji bi trebalo da se nalazi na platou između železničke i autobuske stanice.

Rok za dostavljanje radova je 90 dana od objavljivanja konkursa, a odluku o izboru najboljih rešenja doneće petočlani žiri u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje prijava.

U obaveštenju o konkursu navodi se da će biti isplaćene i nagrade za tri najbolja rešenja.

Prva nagrada iznosi dva miliona, druga 750.000, a treća 500.000 dinara.

(RTS)