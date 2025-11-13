Reci nam KADA SI ROĐEN, mi ćemo ti reći ŠTA TREBA DA JEDEŠ!

Astrolog Rozvita Brosat za sajt blikk.hu detaljno je objasnila kako horoskopski znak utiče na probavu i metabolizam i svakom predložila najbolji plan ishrane. Evo šta treba da jedete u skladu sa zvezdama:

OVAN

Ovnovi retko žive samo za užitak, njihovi prioriteti su drugačiji. Prvi korak ka boljem zdravlju bio bi da piju dovoljno vode, umesto kafe, crnog čaja ili koka kole. Ovnovi obično preferiraju ishranu bogatu proteinima, često su pravi mesožderi kao nekadašnji lovci. Okej je biti umeren, ali divljač i jagnjetina bi trebalo da imaju prednost u odnosu na svinjetinu. Belo meso, piletina, zečetina i riba su takođe zdraviji izbori. Ugljeni hidrati daju energiju, što je posebno važno za sportiste. Salate, povrće i voće nisu luksuz, već neophodnost. Sećam se klijenta koji se hranio isključivo mesom, čak i za doručak, i to se nije dobro završilo, prvo je pankreas „odustao“. Ovnovi retko imaju problem sa viškom kilograma, jer su u stalnom pokretu.

Ako ipak treba da skinu koji kilogram, dijeta bogata proteinima, mesom i ribom je najbolji izbor. Ovnovi su po prirodi lovci i nomadi, dobro vare i podnose meso. Ipak, da bi izbegli preveliku kiselost organizma, obrok treba da prati alkalna ishrana sa dosta zelenog ili kuvanog povrća, klica i mladih izdanaka. Čaj od koprive je odličan za detoksikaciju i balansiranje kiselo-baznog statusa, naročito ako se pije s malo limuna i meda. Puno tečnosti, naročito vode i zelenog čaja, je obavezno tokom svake dijete. Salate i voće treba da budu stalni deo jelovnika, jer voće bogato enzimima razgrađuje masti i ubrzava metabolizam. Papaja, mango, ananas i jagode doslovno tope kilograme.

BIK

Hrana za Bikove mora pre svega da bude ukusna, ali i raznovrsna. Ako se odluče na kraći period detoksikacije ili čišćenja organizma, režim u tom slučaju mora biti maštovito osmišljen, jer ako Bikovi osećaju da se odriču i da su uskraćeni, postaju izuzetno nervozni, čak skloni blagim depresijama. Nije im stalo do ekstravagantnih jela poput fazana u sosu od zelja. Bik najviše voli jednostavnu, domaću kuhinju. Međutim, sastojci moraju biti vrhunskog kvaliteta: sveže namirnice, bez industrijske hrane i bez fast fuda. Tanjir testenine sa sosom od svežeg paradajza, bosiljkom i parmezanom, uz čašu vina, to je za Bika vrhunski užitak. Upravo zato mediteranska kuhinja, koja podstiče metabolizam, čuva krvne sudove i figuru, idealan je izbor za pripadnike ovog znaka.

Za sladokusce među Bikovima postoji jedan praktičan savet: ako želite da podstaknete topljenje masnih naslaga, uveče možete pojesti mali komad čistog mesa (pileći file ili riba) uz nekoliko kapi limuna. Ova kombinacija sadrži karnitin, supstancu sličnu vitaminima koja pomaže sagorevanju masti i doprinosi vitkoj liniji. Bikovi su skloni uživanju u hrani, pa bi trebalo stalno da vode računa o kilaži. Povremeni „oskudni dani“ sa krompirom i nemasnim sirom, ili riba pečena na povrću, brzo će ih vratiti u formu. Takođe, dobra metoda za skidanje viška kilograma jeste post uz sokove, četiri do pet dana konzumiranja samo tečne hrane: biljni čajevi, voda, supe od povrća i bistre čorbe sa aromatičnim začinima. Potaž od krompira takođe može da posluži. Ovakva ishrana pomaže detoksikaciji, smanjenju kiselosti organizma i rasterećenju jetre.

Bikovi su po prirodi stabilni i retko preosetljivo reaguju na namirnice. Ipak, oni rođeni između 25. i 28. aprila trebalo bi značajno da smanje unos pšenice. Bikovi rođeni od 13. do 17. maja treba da izbegavaju previše tople napitke, namirnice koje podstiču lučenje kiseline (kafa, alkohol, slatkiši), kao i prezačinjenu hranu. Žestoka alkoholna pića posebno bi trebalo da izbegavaju zbog osetljivog jednjaka. Za sve Bikove važi još jedan praktičan savet, naročito ako im je grlo slaba tačka: pileća supa i testenina mogu pomoći kod iritacije sluzokože i glasnih žica. Ova kombinacija umiruje, leči i vraća jasan, zvonak glas. Za one koji ne podnose pšenicu, postoji odlična alternativa: testenine od spelte, soje ili heljde. Posebno speltine testenine imaju ukus sličan klasičnim pšeničnim, s blagim orašastim tonom.

BLIZANCI

Ishrana kod Blizanaca nije tako jednostavna kako bi oni voleli da bude. Najviše im prija lagana hrana koja ne opterećuje stomak, a samim tim ni život. Za Blizance važi pravilo: ćaskanje i komunikacija su važniji od jela. Kako često gestikuliraju, uvek su u pokretu i vole društvo, idealan izbor za njih je švedski sto sa zalogajčićima koje mogu povremeno da uzmu, usput da razmene koju reč, pa da se vrate grickanju. Možda su upravo Blizanci izmislili „finger food“. Pored kompjutera rado pojedu nešto usput, bez potrebe da kuvaju ili postavljaju sto, jer ne vole da ih bilo šta prekida u toku dana. Održavanje vitkosti, kondicije i pokretljivosti im je važno i prirodan je deo njihove svakodnevice. Mnogi se opredeljuju za Brigitte dijetu, koja im savršeno odgovara: lagana jela poput ribe, salate i voća su njihovi favoriti.

Dobro bi bilo da povremeno uvrste i pirinač u ishranu, on je lagan, neutralan i daje mnogo energije. Ako žele dodatno da poboljšaju formu i vitalnost, mogu istražiti ishranu pet elemenata (drvo, vatra, zemlja, metal i voda), prema principima tradicionalne kineske medicine (TCM). Iako na prvi pogled deluje komplikovano, ova filozofija je zapravo vrlo zanimljiva, što Blizancima, poznatim po znatiželji i inteligenciji, može biti izuzetno privlačno. Ovde se ne radi samo o mršavljenju, već o postizanju ravnoteže u termičkom delovanju namirnica i usklađivanju ukusa koji direktno utiču na unutrašnje organe. Ukratko: cilj je ojačati pozitivnu životnu energiju – Qi – kroz pravilnu ishranu.

RAK

Osobe rođene u znaku Raka ne bi trebalo da jedu kada su nervozne ili uzrujane. Njihova sluzokoža je veoma osetljiva i teško podnosi kiselu hranu, jaku kafu, ljute začine, prženo ili dimljeno meso, pa čak i masnu hranu, iako im ponekad dođe nenadana želja za mašću na hlebu ili nečim sličnim. Ono što obožavaju su slatkiši. Ipak, beli šećer bi trebalo izbegavati, mnogo su bolji izbor smeđi i grožđani šećer ili med. Rakovi često ne podnose kravlje mleko, ali proizvodi od kozjeg i ovčijeg mleka im uglavnom prijaju, Grci i Turci su to znali odavno, i zato se kod njih često koriste jogurt i sir upravo od tih životinja.

Rakovi treba da izbegavaju beli i crni luk i sve što nadima, kao i citruse. Umesto tri obilna obroka, njima više prija pet-šest manjih, raspoređenih tokom dana. Prirodna, organska hrana prija im najviše, pa im se preporučuje odlazak u prodavnice zdrave hrane i izbegavanje veštačkih dodataka i konzervansa. Idealna dnevna ishrana: ujutru blaga ovsena kaša ili lagani musli, za ručak salata, a uveče nikako sirovo povrće jer nadima. Prema kineskoj medicini, lagano termički obrađena hrana mnogo bolje detoksikuje organizam nego sirova.

Rakovi veoma dobro podnose azijsku kuhinju, ali bez previše kokosovog ili ulja kikirikija. Takođe, treba da izbegavaju jako začinjene indijske i korejske specijalitete – njihova sluzokoža to teško podnosi. Za Rakove je uživanje u hrani važno. Poznat je citat francuskog kralja Anrija IV, koji je imao Sunce i podznak u Raku, da svaki njegov podanik treba nedeljom da ima piletinu u loncu. Rakovi znaju da ljubav ide kroz stomak.

Ako ipak požele da smršaju i osećaju se bolje, mogu se osloniti na princip ishrane slične South Beach dijeti: manje ugljenih hidrata, izbacivanje slatkiša, punomasnih mlečnih proizvoda, pa čak i preslatkog voća i zaslađenih napitaka. Preporučuje se konzumiranje ribe (rečna ili morska), najbolje pripremljene u foliji sa začinskim biljem ili lagano grilovane. Belo meso je takođe dobar izbor, pripremljeno bez teških soseva – samo prirodno, uz malo limunovog soka. Povrće i salate su dozvoljeni, jaja takođe. Dijeta ne bi trebalo da traje duže od dve nedelje. Rakovi vole slatke sitnice – palačinke, vafle, kolačiće, i ne treba sebi sve da uskraćuju. Važno je da se fokusiraju na zdravu i laku ishranu, ali da se pri tome i osećaju dobro. Ako sebi zabrane sve, uživanje nestaje, a to Raku nikako ne prija.

LAV

Ishrana treba da bude pravo iskustvo i kraljevski užitak za Lavove, čak i kada im je cilj da ostanu vitki, zdravi i u formi. Oni su svesni da kvalitet često košta više, ali im to ne smeta jer znaju da posebne stvari dolaze uz višu cenu. Ono što je ključno jeste da obrate pažnju na moguće intolerancije na određene namirnice. Pored urođenih osetljivosti, kod Lavova se često naknadno razvijaju i dodatne alergije, poput intolernacije na pšenicu, mlečne proteine, jaja, kvasac ili konzervanse. Mogu se javiti i sekundarne alergije na polen, trave i životinjsku dlaku.

Šta Lavovi vole da jedu? Na vrhu liste su visokokvalitetne proteinske namirnice – jastog, škampi, kavijar, losos… Ipak, školjke treba konzumirati umerenije zbog visokog sadržaja mokraćne kiseline, naročito ako postoji sklonost ka reumi ili gihtu. Povrće i salate su takođe važni – špargla, rotkvice, blitva, matovilac, rukola, zelje. Ishrana treba da ima i dozu egzotike – Lavovima prijaju voćke poput nara, ličija, dinje, papaje i manga, kao i sve tropske voćke koje su bogate enzimima. Ove vrste posebno pomažu kod bolova u leđima, problema s diskovima i išijasa.

Kod tegoba sa kičmom i zglobovima važno je smanjiti kiselost u organizmu, pa su bazne namirnice, poput krompira, posebno korisne. Iako možda nisu dovoljno fensi za jednog Lava, postoje i alternativne opcije poput paškanata i slatkog krompira. Raznovrsnost u ishrani ne samo da prija čulima, već pomaže i u prevenciji novih alergija. Ako postoji intolerancija na pšenicu, mogu se koristiti spelta, proso, heljda, kinoa, amarant, kamut, kukuruz i pirinač. Kod sumnje na alergije najbolje je testirati se.

A kako da Lav smrša? Jednostavno, jedući ono što već voli: kvalitetne proteine, poput ribe i nemasnog mesa. Uz omiljeno voće bogato enzimima, Lav već prirodno pomaže metabolizmu i sprečava zakiseljenost organizma. Lavovi uživaju u hrani, ali retko preteruju, zato i ne nagomilavaju kilograme. Za ciljano mršavljenje preporučuje se sledeći režim:

Do 12h – samo voće (idealno leti)

Ručak – lagane salate s klicama i pečurkama

Večera – proteinski obrok (riba na žaru, nemasno meso sa kuvanim povrćem)

Ovaj redosled ishrane je ključan. Topla voda s limunom dodatno podstiče sagorevanje masti i smanjuje kiselost u organizmu. I zapamtite: nikada ne jesti posle 19h, jer i sistem za varenje ima svoje radno vreme.

DEVICA

Ishrana je za Device istovremeno i uživanje i opterećenje, prednost i izazov. Mnoge namirnice im ne prijaju, nadimajuće voće i povrće, a posebno mahunarke, trebalo bi da izbegavaju. Ni jabuke ni orašasti plodovi nisu idealni, jer takođe izazivaju nadimanje, a sirova hrana često predstavlja pravi izazov. Uprkos, ili baš zbog tih ograničenja, Device pokazuju veću spremnost od bilo kog drugog znaka da se usklade sa sopstvenom osetljivošću. Topli čajevi, šargarepa, krompir, barena ribu ili piletina sa povrćem iz voka, Devica tačno zna šta prija stomaku i crevima. Obožava supe, voli i pirinač, i pri tom je svesna da on može da zatvori stolicu.

U ishrani Devica prednjače ovsene pahuljice, musli sa medom od pasjeg trna, nežne voćke poput manga, kruške, kajsije, marakuje, papaje i banane, kao i biljna mleka, soja, kokos i badem. Od svega toga Devica zna da napravi musli koji je prijatan za digestivni sistem. Integralne žitarice treba da budu fino mlevene, jer krupna zrna nadražuju sluzokožu creva. Fino mleveno brašno je i dalje punovredna hrana. Umesto kuhinjske soli, bolje je koristiti morsku. Šećer se može zameniti medom, javorovim sirupom, gustim sokom od jabuke ili kruške. Devica sve to zna i ceni – prodavnice zdrave hrane bukvalno žive od nje.

Ako je obuzme želja da pošto-poto smrša, treba je podsetiti da, barem kod ženskih predstavnika znaka, postoji snažna, prirodna ženstvenost i da Device nisu rođene da budu vilinske figure. Ideal mršavosti ne bi trebalo da im bude opsesija. Uglavnom, Device obožavaju kuvanje i jelo, i to rade strastveno i kreativno, po svim pravilima zdrave ishrane. Ako se odluče za promenu režima, prvo na šta treba obratiti pažnju jeste unos masti. Kada se želi smršati, korisno je pratiti energetsku gustinu namirnica. Namirnice sa niskom energetskom gustinom (manje od 1,5 kalorija po gramu), kao što su lagane supe (čiste čorbe, ne krem), povrće, voće, nemasno meso, testenine i krompir, preporučuju se. Izbegavati treba one koje imaju više od 2,5 kalorije po gramu, puter, pavlaku, masne soseve, gumene bombone, viršle… S obzirom na to da ovakav način ishrane ipak nudi mnogo ukusnih stvari koje Devici mogu da priušte pravo zadovoljstvo, ovo je za njih idealna dijeta za dobro raspoloženje i zdrav stomak.

VAGA

Za Vagu ishrana nije samo stvar zdravlja, već i uživanja, lepote i balansa. Kao pravi hedonista Zodijaka, ona nikada neće biti slepi sledbenik rigoroznih dijeta, ali zna koliko skladna ishrana može da doprinese duhu i telu. Idealna kuhinja za Vagu? Mediteranska, naravno – Italija je arhetipski „vaga zemlja“. Lagani riblji obrok sa začinskim biljem, nekoliko kapi limuna i malo maslinovog ulja, to je za jednu Devicu vrhunski gastronomski trenutak. Vole i raznovrsne salate, ali samo ako su pripremljene sa svežim, kvalitetnim sastojcima, uz devičansko maslinovo ulje i balzamiko sirće. U slučaju osetljivosti, mogu da ga zamene sirćetom od pirinča, ječma ili limunovim sokom.

Bilje i povrće su neizostavni i to u bojama. Vaga obožava vizuelnu harmoniju, pa tanjir mora da sadrži žuto, zeleno, crveno, narandžasto i ljubičasto povrće. To ne prija samo oku, već i psihi, jer svaka boja nosi svoju emotivnu vibraciju. Meso joj nije neophodno, ali ako ga jede, bira kvalitetno: piletinu, jagnjetinu, kunića ili patku, sve to rado priprema u rerni, bez mnogo masnoće. So joj je posebno osetljiva tačka: kuhinjsku treba zameniti morskom, kamenom ili himalajskom, sve tri su blaže za bubrege i opšti balans organizma. Naravno, i ovde važi pravilo mere, kao i za šećer.

Vaga uživa u druženju, pa zajednički obroci dodatno podižu kvalitet njene ishrane. Voće i povrće treba da budu osnova jelovnika, uz povremene biljne čajeve i lagane supe. Zanimljivo, mnoge Vage su prirodno privučene ajurvedskom načinu ishrane, ova drevna praksa ne samo da pomaže u održavanju idealne težine, već unosi i mir u um. Za Vagu, to je prava terapija, nežna, balansirana i prefinjena, baš kao i ona sama.

ŠKORPIJA

Obroci za Škorpije ne bi trebalo da budu preteški, jer imaju sklonost ka zadržavanju tečnosti i gojenju. Intenzivni ukusi indijske kuhinje prijaju njihovom nepcu, a uz to povoljno deluju na zdravlje. Na primer, kari reguliše protok žuči koji se često zadržava usled stresa, dok kurkuma ima blagotvoran efekat na creva. Idealno je ako se obroci kombinuju prema ukusima, slatko, kiselo, gorko, ljuto i slano, kao u taoističkom principu ishrane i elementima kineske medicine, jer to može pomoći u uspostavljanju ravnoteže. (Vežbe „Pet Tibetanaca“ mogu biti odličan dodatak.)

Škorpije ne treba da idu u krajnosti, ni da drastično mršave, ni da preteruju s hranom, jer lako izgube formu. Kad se kod njih nešto „zalepi“, teško se oslobađaju, važi i za kilograme. Uživaju u raznovrsnoj i jakoj hrani i slatkoj i slanoj, neobičnoj, začinjenoj, bogatoj. Vole meso, ribu, jela od pirinča i kuskusa (od prosa i ječma), a slatkiši, posebno deserti, su među omiljenima.

Ako žele da smršaju, a da ne odustanu od uživanja u hrani, najbolje je da prate određeni redosled u dnevnim obrocima. Ujutru je preporučljivo jesti nešto slatko, musli s voćem ili pšeničnu zemičku s medom, džemom ili čokoladnim namazom bez belog šećera, mleka i aditiva. Za ručak salate, mogu i sa tofuom ili sojom. Za večeru belo meso ili riba s povrćem koje ne nadima, lagano skuvano, bez teških soseva. Sirova hrana uveče ne prija. Uz ovakav režim, Škorpije mogu smršati bez odricanja, što je za njih ključno.

STRELAC

Za Strelčeve je ishrana važna tema, posebno zbog moguće netolerancije na određene namirnice. Ključno je da jedu redovno, četiri do pet manjih obroka dnevno, u miru. Zbog mogućih zadržavanja vode, treba paziti na unos soli, kako bi se sprečilo vezivanje tečnosti. U tim slučajevima preporučuje se limfna drenaža i konzumiranje 2-3 litre vode sa niskim sadržajem minerala.

Strelčevi imaju istančan ukus i vole male, sofisticirane zalogaje, morske plodove, egzotične salate i voće su im omiljeni i dobri za liniju. Kod sklonosti ka artrozi kuka, meso treba jesti umerenije. Mahunarke poput sočiva i leblebija, ali i pečurke, predstavljaju odličnu zamenu bogatu energijom. Japanska kuhinja, koja se bazira na ribi, kao i tajlandska, puna svežeg povrća i voća, veoma im prijaju. Strelčevi treba da izbegavaju previše alkohola, jetra im je osetljivija nego što se misli, naročito kod žena koje mogu da podnesu tek trećinu onoga što mogu muškarci.

Kada se ugoje, to često znači da su izgubili životnu svrhu ili motivaciju. Tada treba postaviti iskrena pitanja: Šta nije u redu? Gde sam izgubio/la svoju dušu? Gde su mi ciljevi postali nejasni ili dosadni? Takođe, da li mi je ravnoteža tečnosti u telu u redu? Ljubitelji slanih grickalica mogu imati problem sa zadržavanjem vode, što se odmah vidi na vagi. Idealna dijeta za Strelčeve je ona koja prati njihovu strast, japanska kuhinja, bogata ribom i sojom, savršena je za liniju. Soja i tofu su odlični saveznici u mršavljenju. Tajlandska kuhinja, s puno voća, takođe je lagana i obiluje vitaminima. Strelčevi moraju da se kreću i fizički i mentalno! Sport je neophodan i daje im osećaj slobode. Mršavljenje kod njih nikad nije samo stvar hrane, već celokupnog balansa tela, duše i uma.

JARAC

Jarčevi više nego drugi znakovi zavise od uravnotežene ishrane. Ne podnose uvek dobro svinjetinu, ponekad ni govedinu ili teletinu. Najviše im prija divljač, jagnjetina i sve vrste ribe, posebno kod sklonosti ka reumatskim problemima. Voće bogato enzimima, jagode, ananas, papaja, mango… deluju kao prirodni lek. Puno povrća, krompir, paštrnjak, pa čak i nepravedno zapostavljena repa, pomažu u alkalizaciji organizma. Jarčevi uglavnom vole povrće, pa to ne doživljavaju kao odricanje. Potrebno je piti dosta negazirane vode, ne previše hladne. Čaša crnog vina povremeno prija, a pivo – najbolje gornjeg vrenja, poput alt piva, pomaže u čišćenju organizma.

Jarčevi rođeni između 17. i 20. januara posebno su osetljivi na napetosti i promene u atmosferi, čak i među ljudima. Zato nikada ne treba jesti kad su pod stresom, hrana tada može izazvati probleme s varenjem ili grčeve u žuči. Jarčevi su kao njihovi planinski pandani, vitki, čvrsti, izdržljivi. Figura im često ostaje ista i u kasnijim godinama. Žene ovog znaka, koje se boje gojenja u menopauzi, uglavnom nemaju razloga za brigu, naprotiv, bez dodatnih mera mogu čak i mršaviti. Ako ipak žele da regulišu težinu, dijeta sa razdvajanjem hrane (trening ishrana) im odgovara, ne mora ni biti stroga verzija. Princip je jednostavan: namirnice se dele u tri grupe, proteini, ugljeni hidrati i neutralne. Proteini (sir, meso, riba) se ne kombinuju s ugljenim hidratima (krompir, testenine, hleb), već samo s neutralnim namirnicama poput salate i povrća. Tako se hrana bolje vari, ne opterećuje organizam i telo se oslobađa viška – i kilograma i toksina.

VODOLIJA

Za Vodolije je ishrana važna, jer su često osetljive na razne sastojke. Dobro je testirati moguće alergije. Prilikom kupovine obavezno proveriti sastav proizvoda. Ishrana mora biti laka: riba u svim oblicima, posebno lignje (koje astrološki pripadaju ovom znaku), školjke, Jakobove kapice, pa i suši!

Indijska i japanska kuhinja su među omiljenima. Pšenica, koja im često ne prija, može se lako zameniti prosom, kamutom, heljdom, speltnim brašnom, zelenim ječmom ili raži. Najbolje je testirati koja žita im odgovaraju. Kuskus je omiljen jer je egzotičan i ukusan. Ishrana treba da bude kreativna, a Vodolije upravo u tome blistaju. Tipično za njih, retko kada su krupni, ali u stresnim periodima, kad su međuljudski odnosi napeti, težina može drastično varirati. Zato dijeta mora biti blaga, bez radikalnih promena.

Zbog čestih netolerancija na žitarice, najbolji izbor za mršavljenje su proteini. Logi-dijeta je odlična opcija – bazira se na hrani koja stabilizuje nivo šećera u krvi. Jedu se kvalitetni riblji i mesni obroci, povrće i salate. Izbacuju se slatkiši, krompir, hleb, testenine i zaslađeni napici. Umesto klasičnog doručka, može se jesti dinja s pršutom, raznovrsno voće ili kajgana kuvana u mineralnoj vodi. Proteinska ishrana daje osećaj sitosti i pomaže u mršavljenju.

RIBE

Ribe su veoma osetljive i zato im je neophodna pažljivo osmišljena ishrana. Mahunarke koje nadimaju i luk treba konzumirati s oprezom, naročito beli luk, koji može izazvati jake reakcije. Ribe često burno reaguju na „energetski toplu“ hranu: kombinacije kao što su beli luk, pasulj, jagnjetina i crno vino mogu im poremetiti san, jer su sve te namirnice po energetici „vrele“. Isto važi za čili, cimet, đumbir, biber i divljač. Zato ih nežne Ribe često ne podnose dobro.

Supa ih čini srećnim, kao i spanać, banane, matovilac i školjke. Obožavaju slatkiše, posebno crnu čokoladu. Idealno je da im doručak bude „sladak“ – musli s voćem ili hleb od spelte s medom od pasjeg trna. Ugljeni hidrati im prijaju. Mnoge Ribe imaju prirodnu odbojnost prema mesu iz etičkih razloga su vegetarijanci i ne jedu ništa što ima „dušu“. Međutim, netolerancije mogu biti uzrok gojenja – ako organizam ne podnosi beli šećer, proteine kravljeg mleka (jogurt, sir), svinjsko meso – telo to skladišti kao salo. Često se uz intolerancije javljaju i gljivične infekcije, najčešće kandida (Monilia albicans), koje same po sebi izazivaju zadržavanje vode i gojenje.

Zato je kod Riba ključno da prvo urade test intolerancije. U svakom slučaju, najbolje im prija vegetarijanska ishrana. Ribe su slične krvnoj grupi A po ishrani po krvnim grupama, voće, povrće, krompir, lagana riba, proizvodi od kozjeg i ovčijeg mleka, to im savršeno odgovara.

Slatkiše im ne treba sasvim zabraniti, ali postoji zdravija varijanta. Ako imaju kandidu, dve meseca bez šećera je obavezno, ni voće ne sme biti prezrelo, jer sadrži previše fruktoze.

