Počasna paljba na Kalemegdanu povodom Dana primirja

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležen je počasnom artiljerijskom paljbom, u kojoj je ispaljeno 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa sa Savske terase na Kalemegdanu.

Povodom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, u skladu s naređenjem predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Garde VS izveli su počasnu artiljerijsku paljbu ispaljivanjem 10 plotuna iz šest artiljerijskih oruđa sa Savske terase na Kalemegdanu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Počasnoj artiljerijskoj paljbi prisustvovali su državni sekretar u Ministarstvu odbrane Mile Jelić i komandant Garde brigadni general Željko Furundžić.

Reprezentativni orkestar Garde, uz podizanje državne zastave, intonirao je himnu Republike Srbije.

Dan primirja u Prvom svetskom ratu proslavlja se kao državni praznik u Srbiji od 2012. godine, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat.

(Pančevac)