Predrag Marković: Prvi svetski rat je bio trijumf jedinstva srpskog naroda

Danas obeležavamo Dan primirja, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svetski rat. Istoričar Predrag Marković kaže za RTS da je ključ uspeha Srbije bio u jedinstvu političke i nacionalne elite, kao i u spremnosti čitavog naroda na žrtvu za otadžbinu.

Povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, koji se obeležava 11. novembra, istoričar Predrag Marković istakao je da je taj rat predstavljao jednu od najvećih pobeda u istoriji srpskog naroda.

„Mi smo jedina država koja je sačuvala i vojsku i državu u izbeglištvu. Austrougari su mislili da je srpska vojska uništena i da je država nestala. Međutim, ona se kao feniks podigla u Grčkoj, i upravo je srpska vojska, 15. septembra 1918. godine, započela proboj Solunskog fronta koji je doveo do poraza centralnih sila“, rekao je Marković.

On je podsetio da je ključ uspeha Srbije bio u jedinstvu političke i nacionalne elite, kao i u spremnosti čitavog naroda na žrtvu za otadžbinu.

„Mnogo dobri ljudi su tada vodili Srbiju. Kralj Aleksandar regent i Nikola Pašić angažovali su čak i svoje političke protivnike u borbi za državne interese. Ta vrsta spremnosti da se žrtvuje za otadžbinu je omogućila da Srbija uradi jedan podvig koji nijedna država nije uspela“, naglasio je istoričar.

Marković je podsetio i na Kolubarsku bitku, nazivajući je neočekivanom pobedom, ali blistavom pobedom srpske vojske.

„Austrijanci su već štampali priznanja i odredili medalje za pad Beograda, ali samo nekoliko dana kasnije srpska vojska je proterala i poslednjeg neprijateljskog vojnika. Od pada prestonice do oslobođenja prošlo je tek nekoliko dana, zahvaljujući neverovatnim naporima naše vojske i genijalnom vojnom vođstvu „, podsetio je Marković.

„To je jedan od od onih događaja gde smo bili među najboljima na svetu, a sa današanjim poltičkim svađama neke stvari bi trebalo da budu uzor“, rekao je on.

Visoki moralni standardi srpske vojske

Itoričar je istakao i visoke moralne standarde srpske vojske:

„Srpska vojska nije ubila nijednog zarobljenika, a bilo ih je 70.000 i počinili su strašne zločine. To je bila ozbiljna, disciplinovana i civilizovana vojska koja je znala šta je red“, dodao je Marković.

Govoreći o saveznicima, Marković je naglasio da pomoć nije bila vođena ljubavlju, već interesima, pa tako ni ulazak Rusije u rat nije bio isključivo iz solidarnosti sa Srbijom.

On je razjasnio i priču o „telegramu cara Nikolaja“, naglasivši da nikada nije ni poslat..

„Ima ta priča, da je on poslao telegram – Ako ne pomognete evakuaciju srpske vojske, Rusija istupa iz rata. To je jedan tabloid objavio 1928. godine, ali se to nije desilo, nikada nije poslat takav telegram“, rekao je Marković.

Kad je zemlja bila u krizi, sve poltičke razlike bile su po strani

Posebno je ukazao na potrebu da se iz tog perioda izvuče pouka o nacionalnom jedinstvu.

„Kada je zemlja bila u najtežem položaju, sve političke razlike su bile stavljene po strani. Socijalisti, republikanci, monarhisti – svi su stali u odbranu Srbije. To je pouka i za današnje vreme“, poručio je Marković.

Govoreći o žrtvama, naveo je da Srbija nikada nije uradila zvaničan popis stradalih u Prvom svetskom ratu, te da je broj od 1.250.000 žrtava preuzet sa Pariske mirovne konferencije.

„Novija istraživanja pokazuju da je, uz špansku groznicu, ukupan broj žrtava bio oko 900.000, a srpska vojska je podnela najveće gubitke na svetu“, objasnio je.

Na kraju, Marković je podsetio da je Srbija u Prvi svetski rat ušla ne da bi stvorila Jugoslaviju, već da bi sačuvala svoj opstanak.

„Austrougarska je želela da izbriše Srbiju sa mape sveta. Jugoslavija je bila samo bonus naše pobede“, zaključio je Marković.

(RTS)