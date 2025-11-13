Zlato za Tamaru Majkić, kata tim šampionke Balkana

Kata tim Srbije Tamara Majkić, takmičarka KK „Agrobanat“ iz Plandišta, Gordana Grbić i Anđela Perović šampionke Balkana osvojile su zlato na Prvenstvo Balkana u Rijeci.

Takmičarka karate kluba “Agrobanat” iz Plandišta Tamara Majkić osvojila je zlatnu medalju na upravo završenom prvenstvu Balkana za kadete i juniore u Rijeci, koje je održano od 7. do 9 novembra.

Tamara Majkić je nakon serije vrhunskih rezultata i nastupa na međunarodnoj sceni, osvajanja trećeg mesta na svetskim školskim igrama 2021. u Pančevu, prvog mesta na prvenstvu Balkana za kadete i juniore u Ljubljani 2023, odličnog nastupa na prvenstvu Evrope u Gruziji i prvenstvu Sveta u Lido di Jesolu 2024, drugog mesta na prvenstvu Balkana za kadete i juniore u Sarajevu 2024, kao kruna i potvrda odličnog rada došla je zlatna medalja u Rijeci.

Prvenstvo Balkana za kadete i juniore, okupilo je takmičare iz svih 13 Balkanskih država sa preko 1.300 učesnika, što je konkurenciju dovelo do vrhunskog nivoa.

Kadetsko juniorski kata tim reprezentacije Srbije u sastavu Tamara Majkić, takmičarka karate kluba „Agrobanat“ iz Plandišta, Gordana Grbić član karate kluba „Student“ iz Novog Sada i Anđela Perović član karate kluba „Srem“ iz Sremske Mitrovice, zajedno sa svojim selektorom Ivanom Kunevskim, odlično su odradile takmičarski ciklus i u izuzetno jakoj konkurenciji uspele su da osvoje najsjajnije odličje, zlatnu medalju.

Prvenstvo Balkana, koje se ove godine održavalo u Rijeci, okupilo je najbolje među najboljima. Karatisti Srbije su svojim nastupima opravdali reprezentativni dres, grb i boje zemlje koju sa ponosom predstavljaju.

Nastup kata tima Srbije u ženskoj konkureciji, u kadetsko juniorskoj kategoriji, bio je odličan, pa i ne čudi osvajanje prvog mesta. Prvenstvo Balkana spada u jedno od najjačih takmičenja i mnogi učesnici se za ovo prvenstvo spremaju čitave godine, kako bi formu doveli na najveći mogući nivo.

Karatistkinja Tamara Majkić još jednom je dokazala kvalitet na ovako renomiranom takmičenju i time potvrdila odličnu takmičarsku formu. Svojim nastupom Tamara, Anđela i Gordana opravdale su sva očekivanja i time podigle lestvicu na jedan viši nivo.

(Pančevac)