Penzioneri u Srpskoj u decembru dobijaju čak dve penzije

U Republici Srpskoj penzionere u decembru očekuje prijatno iznenađenje – čak dve isplate penzija, dok se istovremeno pripremaju izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje bi mogle doneti značajne promene od januara naredne godine.

Prema informacijama Ministarstva finansija Republike Srpske, planirano je da novembarska penzija bude isplaćena početkom decembra, a decembarska krajem meseca, ranije nego inače, kako bi se olakšalo građanima uoči praznika. Podseća se da je početkom godine sprovedeno redovno usklađivanje penzija, dok je avgustovska penzija dodatno uvećana odlukom Vlade.

– Planirano je da se u decembru penzionerima u Republici Srpskoj isplate dve penzije, novembarska početkom meseca, a decembarska krajem meseca, ranije nego inače, zbog predstojećih praznika – navodi se u saopštenju Ministarstva. Podsećaju da je redovno usklađivanje penzija sprovedeno početkom ove godine, a da je penzija za avgust dodatno povećana odlukom Vlade, prenosi Srpskainfo.

U Federaciji BiH penzije za oktobar već su isplaćene u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, preko jedinstvenog trezorskog računa Federacije BiH. Najniža oktobarska penzija iznosila je 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, a najviša čak 2.996,40 KM. Prosečna samostalna penzija bila je 761,57 KM, dok je za ukupno 462.491 korisnika obezbeđeno oko 314,5 miliona KM za oktobarsku isplatu.

Kako se najavljuje, izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju trebalo bi da stupe na snagu početkom 2026. godine. Najvažnija novina odnosi se na novu formulu obračuna penzija – 60:40, pri čemu bi 60% zavisilo od rasta prosečne plate, a 40% od indeksa potrošačkih cena, ili obrnuto, u zavisnosti od povoljnijeg odnosa za penzionere. U budućnosti bi penzije trebalo redovno da se usklađuju dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula, piše Poslovni dnevnik.

(Pančevac)