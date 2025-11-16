Oglasila se Uprava za veterinu: Tvrdnje da meso sadrži hormonske preparate nisu tačne

Uprava za veterinu obavestila je danas javnost da se u medijima i na društvenim mrežama sve češće pojavljuju netačni i pojednostavljeni navodi u vezi sa upotrebom antibiotika, aditiva i hormona u mesu i proizvodima životinjskog porekla.

– U Srbiji postoji jasan i u praksi dosledno primenjen sistem kontrole bezbednosti hrane. Od 2007. godine sprovodi se Nacionalni program monitoringa rezidua farmakoloških, hormonskih i drugih štetnih supstanci kod životinja, proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje. Program se svake godine unapređuje i usaglašava sa propisima i dobrom praksom Evropske unije. Uzorkovanje, laboratorijske analize i kontrolne mere sprovode se kontinuirano i u skladu su sa međunarodno priznatim procedurama – navodi se u saopštenju ministarstva.

Evropska unija, kako navode, svake četiri godine kontroliše, odnosno vrši audit u vezi sa sprovođenjem programa monitoringa rezidua, a u cilju potvrđivanja usklađenosti sa evropskim standardima, prenosi Tanjug.

– Važno je naglasiti i da je upotreba hormona za podsticanje rasta kod životinja u Srbiji zabranjena, kao i u Evropskoj uniji, te ne postoji zakonska mogućnost da se takvi proizvodi nađu u prometu. Zbog toga tvrdnje da ‘piletina sadrži hormone’ ili da je ‘meso tretirano hormonskim preparatima’ nisu tačne – piše u saopštenju.

Upotreba antibiotika u stočarskoj proizvodnji strogo je kontrolisana i dozvoljena isključivo u veterinarsko-medicinske svrhe, uz obavezno poštovanje propisanih karenci. Nacionalni monitoring redovno obuhvata analize na rezidue antibiotika i samo proizvodi, koji ispunjavaju sve propisane uslove, mogu biti stavljeni u promet.

– Želimo da posebno istaknemo da vizuelni izgled mesa – boja, struktura ili količina masnoće, nije pokazatelj prisustva antibiotika, hormona ili drugih supstanci. Prisustvo nedozvoljenih rezidua može se utvrditi isključivo laboratorijskom analizom u skladu sa akreditovanim metodama – navode iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(Pančevac/Bizportal)