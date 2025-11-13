Tartufi na aukciji dostigli neverovatnu cenu

U prostoru The Drawing Room-a aukcijske kuće Sotheby’s na londonskom New Bond Street-u juče je održana ekskluzivna humanitarna aukcija istarskih belih tartufa, u organizaciji Turističke zajednice Istarske županije.

Na aukciji su se prodavala tri trofejna bela tartufa porodice Karlić iz Paladina kod Buzeta, koja se tartufarstvom bavi još od 1966. godine.

Najveći primerak težine 525 grama i tartufi od 175 i 120 grama postigli su ukupnu cenu od 15.300 britanskih funti, odnosno 17.500 evra. Sav prikupljeni iznos ide pulskoj Dnevnoj kući za rehabilitaciju Veruda, koja pomaže deci sa teškoćama u razvoju iz cele Istarske županije.

Aukciju je vodio Hari Dalmeni, grof od Rozeberija, karizmatični počasni predsednik Sotheby’s-a za Veliku Britaniju i Irsku. Na aukciju su mogli da dođu samo pozvani gosti – dvadesetak kolekcionara, konosera i članova londonske visoke društvene scene. U okviru događaja organizovana je i večera sa istarskim belim tartufima, piše „Telegraf“.

– U London je stigao najveći i najlepši plemeniti beli tartuf ove sezone – istarski dragulj koji nadmašuje i najluksuznije predmete iz svetskih kolekcija. Ovim događajem Istra je još jednom pokazala da spoj prirodnog bogatstva, kulture i humanosti može da inspiriše svet – rekao je Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istre.

Pored Sotheby’s-a, istarski beli tartufi, maslinova ulja i vina porodice Kozlović predstavljeni su i u londonskom privatnom Mark’s Club-u. Ova raskošna promocija belog istarskog tartufa spada među najuspešnije hrvatske gastronomске promotivne projekte poslednjih decenija, slično kao i sinoćnja četveroručna večera Carla Cracca i Bernarda Koraka u Craccovom restoranu u Milanu.

