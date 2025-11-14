Polaganje venaca u Kovinu: Da se ratna stradanja nikada ne ponove

Opština Kovin, u saradnji sa Udruženjem potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije 1912–1918, organizovala je ceremoniju polaganja venaca na Vojničkom groblju u Kovinu. Ovaj čin deo je obeležavanja Dana oslobođenja Kovina u Prvom svetskom ratu.

U Kovinu je kraj spomenika „Mira i Razumevanja“ na Vojničkom groblju obeležen Dan oslobođenja opštine u Prvom svetskom ratu. Uz prisustvo delegacije Vojske Srbije, Ministarstva za rad, boračkih udruženja, vojnih izaslanika Mađarske i Austrije, kao i brojnih zvanica, položeni su venci u znak sećanja. Nakon parastosa, okupljenima se obratio zamenik predsednika Opštine Ratko Mosurović, prenosi RTV Pančevo.

Učenici škola „Branko Radičević“ i kovinske Gimnazije svojim prigodnim recitalom upotpunili su ceremoniju.

Ceremonija nije samo čin sećanja i odavanja počasti, već simbolizuje pomirenje i razumevanje. Ona je podsećanje i opomena budućim generacijama da sloboda ima cenu i da se ratna stradanja nikada ne ponove.

(Pančevac/RTV Pančevo)