„Tihi ubica“ napada i najmlađe: Sve više dece dobija dijagnozu povišenog krvnog pritiska

Učestalost dijagnoza hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska, kod dece i adolescenata gotovo se udvostručila od 2000. godine, što znači da je sve više dece u riziku od zdravstvenih problema kasnije u životu.

„Godine 2000, oko 3,4 procenata dečaka i tri posto devojčica imalo je hipertenziju. Do 2020. ti brojevi su porasli na 6,5 posto kod dečaka i 5,8 procenata kod devojčica““, rekla je dr Pejdž Song, sa Fakulteta za javno zdravlje Medicinskog univerziteta Džeđang u Kini. Song je jedna od autorki studije koja opisuje ove nalaze, a koja je objavljena u sredu u časopisu The Lancet Child and Adolescent Health.

Deca koja imaju hipertenziju mogu biti u većem riziku kasnije u životu da razviju bolesti srca.

„Dobra vest je da se radi o riziku koji se može modifikovati. Uz bolje skrininge, ranije otkrivanje i snažniji fokus na prevenciju, posebno oko zdrave telesne težine i ishrane, možemo intervenisati pre nego što se pojave komplikacije“, rekla je Song za CNN.

Povišen krvni pritisak kod dece se može kontrolisati

Porast broja slučajeva hipertenzije kod dece verovatno je posledica više faktora. Gojaznost je značajan faktor rizika jer je povezana sa stanjima kao što su insulinska rezistencija, upala i poremećaj funkcije krvnih sudova, objasnila je Song.

Ishrana, poput visokog unosa natrijuma i ultraprerađene hrane, takođe može doprineti riziku od hipertenzije, kao i loš kvalitet sna, stres i genetska predispozicija.

Mnoga deca takođe imaju slabiju fizičku aktivnost nego prethodne generacije i više vremena provode sedeći uz ekrane, što može uticati na rizik, kažu istraživači.

Ranija studija pokazala je da postoji veza i između izloženosti takozvanim večitim hemikalijama (PFAS) pre rođenja i dečje hipertenzije.

Još jedna važna činjenica koju je istraživački tim uzeo u obzir je kako se krvni pritisak razlikuje u ordinaciji i kod kuće. Neka deca mogu imati normalan pritisak kod kuće, ali viši u ordinaciji, dok druga mogu imati niži pritisak u ordinaciji nego što je uobičajeno.

Uključivanjem podataka i sa kućnih merenja i sa merenja u ordinaciji, istraživači su mogli da identifikuju „maskirane“ slučajeve hipertenzije, odnosno one koji ne bi bili otkriveni tokom posete lekaru.

Rezultati pokazuju da jedno merenje možda nije dovoljno i da postoji potreba za preciznijim rešenjima za bolje praćenje i negu hipertenzije širom sveta, rekla je Song.

(euronews)