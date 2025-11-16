Ovo je pet najboljih polovnjaka do 6.000 evra: Troškovi održavanja jeftini, idealni za duge vožnje
Mali gradski automobili polako nestaju sa tržišta novih vozila jer proizvođačima ne donose visoke profite, ali njihova priča daleko je od gotove.
Na tržištu polovnih vozila, modeli kao što su Renault Twingo ili Hyundai i10 i dalje su izuzetno popularni i dostupni, nudeći adekvatno rešenje za gradske gužve i uska parking-mesta, tvrdi nemački Auto Bild.
Uz njih, predstavljena su još tri preporučena modela –VW Up, Fiat 500 i Citroen C1– koji se ističu niskim troškovima održavanja zahvaljujući jednostavnoj tehnologiji.
Cene su se stabilizovale, pa se očuvani primerci sa urednom servisnom istorijom i kilometražom ispod 100.000 kilometara mogu pronaći već za oko 6.000 evra, navodi ovaj nemački auto-magazin. Ipak, bez obzira na simpatičan izgled, i najmanje modele treba temeljno pregledati pre kupovine.
Stalna gradska vožnja i česta promena vozača ostavljaju trag na potrošnim delovima, što potvrđuju i izveštaji sa tehničkih pregleda, gde se ovi automobili često nalaze pri dnu liste pouzdanosti.
Auto Bild je na kraju doneo pregled pet popularnih modela i savete na šta treba obratiti pažnju.
Citroen C1
Prednosti:
Mekano podešeno ogibljenje pruža udobnu vožnju
Niska potrošnja (ispod 6 l/100 km)
Pouzdan VTi motor sa 69 KS
Jednostavna konstrukcija bez skupih kvarova
Mane:
Skroman prostor pozadi i u prtljažniku (196 l)
Ograničen izbor motora
Automatizovani menjač se ne preporučuje
Potencijalna korozija na izduvnom sistemu i kočnicama
Fiat 500
Prednosti:
Kultni retro dizajn
Široka ponuda motora (uključujući Abarth verzije)
Preporučeni 0.9 TwinAir motor sa 86 KS
Mane:
Problemi sa ogibljenjem kod starijih modela (opruge, amortizeri)
Rđa na izduvnom sistemu kod svih godišta
Curenje ulja i problemi sa kočnicama
Slab kvalitet izrade enterijera
VW Up!
Prednosti:
Neočekivano prostran za svoju veličinu
Kvalitetna izrada i uravnotežena vožnja
Pouzdan 1.0 trocilindrični benzinski motor (60 KS)
Mane:
Automatizovani menjač problematičan i skup za popravku
Početni problemi rešeni tek 2014. (važan datum pri kupovini)
Hyundai i10
Prednosti:
Najbogatija oprema u klasi (često ima i grejanje volana)
Veliki prtljažnik (218 l) i 5 vrata uvek standard
Preporuka: 1.2 benzinac sa 87 KS i ručni menjač
Mane:
Problemi sa kvačilom prilikom dužeg korišćenja
Prosečni rezultati na tehničkom pregledu (u Nemačkoj)
Česte primedbe na kočnice, ogibljenje i curenje ulja
Renault Twingo
Prednosti:
Zadnji pogon i motor pozadi – minimalan krug okretanja (ispod 9 m)
Savršen za gradski parking
Preporuka: SCe 70 motor sa 71 KS
Mane:
Nema prednjeg prtljažnika (iako je motor smešten pozadi); komplikovana provera ulja
Smanjena udobnost;nestabilnost na auto-putu
Loše ogibljenje i brzo rđanje izduvnog sistema
Turbopunjači na jačim verzijama skloni kvarovima
(Una.rs)