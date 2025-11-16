Ne jedete puno, a gojite se? Ovo su greške koje sabotiraju vaš metabolizam

Starenjem vaš metabolizam se prirodno usporava tako da ono što je nekada prošlo nezapaženo sada može uticati na vašu težinu.

Stručnjaci upozoravaju da neke uobičajene navike doručka mogu tiho sabotirati vaše napore za mršavljenje, posebno nakon što napunite 40 godina. Nutricionista Sara Garon kaže za Eat This, Not That kako male promene mogu napraviti veliku razliku.

„Kako starimo, naš metabolizam se usporava, zato se nemojte iznenaditi ako ne možete da jedete visokokalorični doručak posle 40. godine, a da to ne utiče na vašu težinu“, kaže ona.

Ovo su pet najčešćih grešaka u doručku koje bi mogle da sabotiraju vaš plan zdravlja i fitnesa.

Ignorisanje veličine porcija

Kako se potrebe u ishrani menjaju sa godinama, važno je obratiti pažnju na količinu hrane koju jedete.

„Kao i kod svakog drugog obroka, kontrola porcija je ključna za doručak“, kaže Garone.

Umesto procene količine hrane koju jedete, stručnjak predlaže upotrebu mernih šoljica ili kuhinjske vage. „Koristite veličine porcija navedene kao vodič za vaše obroke“, dodaje ona. Ova jednostavna navika pomaže u sprečavanju nesvesnog prejedanja i omogućava vam da bolje kontrolišete unos kalorija.

Previše dodatog šećera

Doručak je često obrok dana kada jedemo najviše slatke hrane, ističe Garone, navodeći peciva i žitarice sa dodatim šećerom kao glavne krivce.

„Jednostavni šećeri u ovoj hrani nisu baš zasitnjavajući. Brzo se vare, dajući vam kratkoročni nalet energije, ali možete ubrzo osetiti glad“, objašnjava ona.

Umesto toga, birajte hranu bogatu vlaknima i proteinima, kao što su ovsena kaša, jaja ili smutiji sa proteinima biljnog porekla, koji će vas držati sitima do ručka i sprečiti iznenadne fluktuacije šećera u krvi.

Nedovoljan unos proteina

Proteini su ključni za održavanje mišićne mase i osećaj sitosti, posebno nakon 40. godine. „Iako nije svima potrebna velika količina proteina odmah ujutru, doručak sa više proteina će verovatnije držati jutarnju želju pod kontrolom“, napominje Garone.

Ona preporučuje uključivanje nemasnih izvora proteina poput jaja, pasulja, putera od orašastih plodova ili pileće kobasice. Ovaj doručak će vam pomoći da uravnotežite nivo energije i smanjite potrebu za grickalicama tokom dana.

Nedostatak vlakana

„Vlakna su ključni hranljivi sastojak za osećaj sitosti i uravnoteženje šećera u krvi“, kaže Garone. Hrana bogata vlaknima može pomoći u sprečavanju prejedanja, a takođe može podstaći zdravije izbore u ishrani kasnije tokom dana.

Ona dodaje da „neka istraživanja pokazuju da ljudi koji jedu doručak bogat vlaknima imaju veću verovatnoću da izaberu hranljiviji obrok za večeru“. Umesto krofne ili belog hleba, odlučite se za ovseni obrok, tost od celog zrna sa avokadom ili omlet od povrća.

Preskakanje doručka

Iako mnogi ljudi biraju da preskaču doručak kako bi smanjili kalorije, ova strategija može da im se obije o glavu.

„Prema studiji iz 2025. godine, preskakanje doručka može da poremeti metabolizam, ošteti crevni mikrobiom i poveća rizik od gojaznosti“, upozorava Garone.

„Zato samo napred, jedite ujutru. Samo se pobrinite da vaš prvi obrok bude pravilno porcionisan i pokušajte da uključite izvor vlakana, proteina i zdravih masti“, dodaje ona. Redovan, uravnotežen doručak može pomoći u održavanju energije, regulisanju apetita i pomoći vam da se bolje fokusirate tokom dana.

(Una.rs)