Predsednik Vučić stigao u Pariz: Čeka ga radna večera sa Emanuelom Makronom

Predsednik Srbije Alekasandar Vučić stigao je u Franucsku u Pariz, gde će imati susret sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Vučić će imati radnu večeru sa francuskim liderom danas u 20:45 časova, navedeno je na zvaničnom sajtu Jelisejske palate.

Predsednik je danas u poseti Francuskoj, tokom koje očekuje razgovore o nizu važnih pitanja bilateralne saradnje, kao i drugih tema.

– Razgovaraćemo o svim važnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima, pitanjima bilateralne saradnje, evropskog puta Srbije i svim važnim temama. Ništa vam neću reći dok se ne završi razgovor, a tada ću vam reći desetak birokratskih rečenica – rekao je pre Aleksandar Vučić.

Međusobna i dobra saradnja Francuske i Srbije oslanja se na činjenicu da je ovo šesti susret dvojice lidera u godinu i po dana, odnosno drugi susret ove godine.

Poslednji sastanak Emanuel Makron i Aleksandar Vučić imali su u 30. juna ove godine, a predsednik Vučić je tada rekao da je sve proteklo u prijateljskoj atmosferi.

– Prijateljski i srdačan sastanak sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. Razgovarali smo o daljem unapređenju bilateralne saradnje, evropskom putu Srbije i situaciji u Evropi i svetu – napisao je Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu nakon sastanka.

Makronova naklonost Srbiji ogleda se i u detalju – kada je francuski predsednik srdačno pozdravio Anu Brnabić, predsednicu skupštine, u Parizu na Mirovnom forumu, krajem oktobra.

