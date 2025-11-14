Vučić posle radne večere sa Makronom: Tri sata razgovora, to je čast za Srbiju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je u Parizu na poziv predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona.

Obraćanje predsednika Vučića

– Govorili smo o važnim temama, razgovarali smo tri sata, više od tri sata – otvorio je obraćanje predsednik Vučić.

– Govorio sam o poziciji Srbije. Razgovarali smo o strateškim stvarima, biće mi potrebno neko vreme da sve analiziram. Govorili smo o evropskom putu Srbije – napomenuo je predsednik.

Predsednik je otkrio da Srbija od Francuske kupuje superkompjuter kompanije Bullsas, jedan od najnaprednijih u svetu, koji će biti jedini te vrste u Jugoistočnoj Evropi.

Kazao je da je srećan što je mogao da ima tri sata sastanka u četiri oka sa Makronom.

– Mi ćemo do 15. decembra potpisati ugovor o izgradnji prve linije metroa, da bismo za dve i po, tri godine imali prvu liniju metroa. Beograd konačno dobija metro – najavio je predsednik Vučić.

– Razgovarali smo o geopolitici. Nisam od onih prepametnih, moram, prvo u glavi moram da ocenim šta smem da kažem da ne napravim štetu predsedniku Makronu – kazao je predsednik Srbije.

– Na današnji dan, koji je težak dan za Francusku, razgovarali smo tri sata. Moram da budem srećan i zadovoljan zbog razgovora. Velika je to čast za Srbiju – istakao je Vučić.

– Borio sam se za interese naše zemlje, ukazao na sve probleme sa kojima se suočavamo – kazao je predsednik Vučić.

Srbija ima stopu javnog duga u odnosu na BDP 43 posto, podsetio je predsednik na činjenice.

– Francuska ima 115-116, Italija ima 130, Grčka ima 220, Nemačka ima 86… Po tom pitanju smo duplo bolji od Nemačke. Ne mogu da slušam te gluposti više, tu mržnju prema sopstvenoj zemlji zato što nikada nisu ništa uradili za svoju zemlju, zato ne mogu da razumeju da neki ljudi jesu. Zato nam nude kandidate koji su nam uništavali dinar, ne mogu da razumeju i da prihvate da već 13 godina imamo stabilan kurs dinara, iako nije fiksni kurs, kao što ga nikada u istoriji nismo imali – rekao je Vučić.

Kako je kazao predsednik, uvek ima ljudi koji mrze svoju zemlju, odgovarajući na pitanje o tvrdnjama da je došao u Francusku da traži novac, novi finansijsku injekciju za Srbiju, “poslednji udah”.

– Kakav finansijski dah? Imamo para. Mi gledamo da držimo deficit na 3 posto, Francuska ima 5,4 posto. Imamo 4 milijarde evra na računu. Ne možemo da trošimo to samo da biso čuvali stopu deficita, a ne zato što “nemamo pare”. Mi u zlatu imamo skoro 6 milijardi evra, više… Nasledili smo četvrtinu toga u zlatu. Neko je kao hrčak radio. Nisu to moje pare, to su pare države – rekao je Vučić.

Kazao je da neki ljudi žive svoje izmišljene živote u svojim mehurima laži NoveS i N1.

– Očekujete od mene da u tome učestvujem? Nama pare nisu potrebne. Nama je potrebno da imamo sistem – kaže Vučić.

Podsetio je da je, kada je postao premijer stopa javnog duga u odnosu na BDP bio 79 odsto, a danas je 43 odsto.

– To je jedna od najnižih stopa u Evropi. Neki ne mogu da shvate da je Srbija jedna uspešna zemlja. Neki ne mogu to da shvate – kaže on.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Kad su u pitanju kritike predsednika NDSS Miloša Jovanovića u pogledu “prodaje” Generalštaba, podsetio je da su oni Maršalat prodali, a Generalštab se daje u dugoročni zakup.

– Mi Generalštab ne prodajemo, a oni su prodali Maršalat i Komandu grade. Tako rade lažne patriote, sve prodaju, pa koriste izraze o prodaji iako mi ništa ne prodajemo – ponovio je Vučić.

Kazao je da će mnogo vremena proći dok ne krenu radovi na Generalštabu.

– Tako je bilo i sa Beogradom na vodi, pa su nam izbacivali žute patke, sprečavali, pravili demonstracije svakog dana, pa eto ih tamo svakog dana – izjavio je Vučić.

Predsednik je govorio i o temi razgovora koja se tiče situacije u svetu i stanja u Ukrajini i napomenuo da nije bilo reči o prodaji oružja i da se ljudi ne boje.

– Razgovarali smo i, verovali ili ne, nismo pričali o oružju i municiji, već smo pričali o miru, kad i kako bi mogao da nastupi, što mi pruža veliku nadu – istakao je predsednik Vučić.

Na pitanja o komentarima Ane Mihajlovski i autoprevoznika Jaćimovića, predsednik nije želeo da oggovara.

Kazao je da ne želi da komentariše šta priča jedan autoprevoznik.

– Meni je pritisak inače visok, ako on misli da je razlog moje sekiracije, grdno, grdno, grdno se prevario – rekao je Vučić.

Kazao je da je za njega izuzetna vest što je Jaćimovićev sin prekinuo štrajk glađu.

Ono što je želeo da komentariše jeste energetska situacija i razgovori o tome.

– Francuska ima ogromnu korist od nuklearki, ovde je najjeftinija struja u Evropi – naveo je Vučić.

– Mi smo dali 30 miliona evra za preliminarne analize nuklearki. Za 15 godina uglja više nećemo imati – kazao je on.

Upoznao je Makrona o situaciji sa NIS, kaže da su sutra sastanci sa Amerikancima.

– Nadam se da ću sutra znati nešto više – kazao je Vučić.

Predsednik se zahvalio novinarima i ljudima u Srbiji što su ispratili njegov sastanak sa Makronom i izvinio se što ne može duže da odgovara na pitanja jer je jako umoran objasnivši da je sastanak zahtevao puno koncentracije i da su teme bile od velike važnosti za našu zemlju.

Predsednika Vučića je po stizanju je u Franucsku u Pariz, dočekao ispred Jelisejske palate francuski predsednik Emanuel Makron.

Vučić je imao radnu večeru sa francuskim liderom danas u 20:45 časova.

Po stizanju u Jelisejsku palatu predsednik je podelio momente sa dočeka na Instagram stranici “buducnostsrbijeav” te se zahvalio fransuskom predsedniku na svečanom dočeku.

– Zahvalan velikom prijatelju Emanuelu Makronu na srdačnom dočeku – naveo je predsednik Vučić na Instagram stranici “buducnostsrbijeav” uz objavljivanje fotografija sa dočeka ispred Jelisejske palate.

– Očekujem otvoren razgovor o bilateralnim odnosima Srbije i Francuske, kao i o aktuelnoj situaciji u regionu, u kontekstu svih globalnih izazova sa kojima se suočavamo. Poseban fokus razgovora biće ekonomski odnosi i novi projekti koji bi mogli da doprinesu još većem prisustvu francuskih investicija u Srbiji – naveo je Vučić.

– Zahvalan predsedniku Makronu na razumevanju koje Francuska pokazuje prema Srbiji i na podršci koju pruža našem evropskom putu. Istakao sam da Srbija ostaje posvećena reformama i izgradnji društva zasnovanog na radu, znanju i evropskim vrednostima – istakao je predsednik.

– Verujem da su odnosi Srbije i Francuske danas snažniji nego ikada u novijoj istoriji. Uveren sam da ćemo nastaviti da razvijamo naše strateško partnerstvo i da zajedno gradimo budućnost zasnovanu na poverenju i poštovanju – naveo je Vučić.

– Ovaj susret je ujedno i prilika da predsednika Makrona pozovem da ponovo poseti Srbiju, koja u Francuskoj vidi iskrenog prijatelja i važnog partnera na svom evropskom i razvojnom putu – zaključio je predsenik.

(Pančevac)