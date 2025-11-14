Nastavljena isplata sredstava studentima za troškove plaćene školarine

Ministarstvo prosvete nastavilo je danas, na osnovu podataka koje je dobilo od visokoškolskih ustanova, isplatu sredstava samofinansirajućim studentima za pokriće 50 odsto troškova ukupnog iznosa plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, isplata je danas izvršena za 13.513 studenata, a uplaćeno je ukupno 601,5 miliona dinara.

To je treća po redu isplata, a za ove namene opredeljeno je ukupno šest milijardi dinara iz budžeta Ministarstva prosvete. Zaključno sa 6. novembrom 2025. godine, ukupno je 67 visokoškolskih ustanova dostavilo neophodne podatke za isplatu pokrića 50 odsto plaćene školarine.

Sledećeg petka, 21. novembra 2025. godine biće isplaćena sredstva za samofinansirajuće studente, za koje su do juče u podne 108 visokoškolskih ustanova dostavile podatke.

Ministarstvo prosvete podseća studente da, ukoliko ispunjavaju uslove za povraćaj sredstava za školarine, obavezno otvore studentsku karticu ukoliko već nisu, jer se isključivo putem nje vrši isplata sredstava.

Prijave za studentsku karticu vrše se putem portala Uprave za trezor, sredstva se isplaćuju studentima na osnovu podataka koje Ministarstvu dostavljaju visokoškolske ustanove.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predviđa da studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika, ako su državljani Republike Srbije, ostvaruju pravo na pokriće 50 odsto svojih troškova po osnovu referentne školarine koju su platili u tekućoj školskoj godini, da pravo na pokriće troškova student ostvaruje po osnovu ukupnog iznosa plaćene školarine, za svaku godinu studija koju je student prvi put upisao, odnosno za sve predmete koje je student prvi put upisao, kao i da pravo na pokriće troškova student može ostvariti samo za jedan studijski program na istom stepenu studija.

