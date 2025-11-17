Ovaj horoskopski znak ponovo se rađa krajem novembra

Posle nedelja konfuzije i izazova, sreća se vraća jednom vatrenom znaku horoskopa. Planete će se poravanti i vratiće mu snagu, hrabrost i samopouzdanje.

Astrolog Evan Natanel Grim najavljuje da, počevši od ovih dana, „sva astralna energija prelazi na jedan znak Zodijaka“.

Govorimo o Strelčevima. Strelčevi su nedavno prošli kroz napete trenutke – prepreke u karijeri, konfuzije u ljubavi i opšte stanje nemira. U poslednjim nedeljama njihov um bio je vrtlog misli, planova i pitanja bez odgovora.

„Njihove misli bile su kao maraton bez kraja, držeći ih budnim noćima zaredom“, objašnjava astrolog i dodaje da je vreme da se to promeni.

Počevši od sredine novembra 2025, Mars i Merkur biće u znaku Strelca, donoseći energiju, jasnoću i želju za akcijom.

Mars i Merkur – hrabrost, jasnoća i ponovno rađanje

Ova dvostruka astralna energija donosi duboku transformaciju! Merkur, planeta komunikacije, daje Strelčevima moć da izraze svoja osećanja sa zapanjujućom iskrenošću. Istovremeno, Mars, planeta akcije i ambicije, podstiče ih da naprave odlučne korake tamo gde su do sada oklevali.

Grim ipak upozorava da u periodu retrogradnog Merkura (9-29. novembar) impulsivnost u govoru može da izazove male konflikte.

„Strelčevi mogu da kažu stvari previše direktno, zato je dobro da dva puta razmisle pre nego što progovore“, savetuje.

Ipak, Mars deluje kao zaštitni štit, pružajući hrabrost i izdržljivost koje su Strelčevima bile potrebne da povrate svoj pravac.

„Ova kombinacija ih čini jačim, odlučnijim i spremnijim da prevaziđu svaku prepreku“, ističe astrolog.

Nova faza puna šansi

Energija ovog perioda daje Strelčevima priliku da ponovo pronađu ravnotežu. Mnogi će imati hrabrost da okončaju veze koje im više ne donose radost ili da napuste poslove koji više ne odražavaju njihove vrednosti. Takođe, mogu da se pojave prilike za profesionalni rast, plodonosne saradnje ili čak važno putovanje koje menja perspektivu.

„Retrogradni Merkur im daje vreme da razmisle i pronađu najbolju strategiju, dok će ih Mars podržavati do 14. decembra da deluju sa samopouzdanjem“, kaže astrolog.

Poruka Univerzuma za Strelčeve

Iako je početak meseca doneo konfuziju, kraj novembra zatiče Strelčeve kao pobednike. Ovo je trenutak da slušaju svoj instinkt, kažu ono što osećaju i deluju bez straha.

„Samo suočavajući se sa svojim strahovima i govoreći ono što osećate, uspećete da ovladate ovim mesecom“, zaključuje astrolog.

Kako su vam zvezde danas naklonjene? Saveti naših astrologa za zdravlje, ljubav i posao vas čekaju svakog dana na Viberu. PRIJAVITE SE OVDE.