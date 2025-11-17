Izložba „Oživljena prošlost” Mikija Ćirovskog u Pančevu

Posle dugo vremena, Pančevci će najzad moći da vide fotografije svog sugrađanina Milovana Mikija Ćirovskog, godinama već stanovnika Pariza. Na ovoj izložbi koja se sastoji iz tri ciklusa; „Slikari”, „Spavači” i „Svakodnevica”, podsetićemo se Mikijevih foto zapisa iz sedamdesetih godina prošlog veka. Ono što će ovu izložbu, koja se otvara u utorak, 18. novembra u 19 sati, izdvojiti je to što su neke od fotografija prvi put u istoriji Narodnog muzeja Pančevo oživljene uz pomoć Ai, to jest veštačke inteligencije, od kojih je napravljen kratak film.

Miki Ćirovski se iz Kačareva zaputio u Pariz 1972. da studira fotografiju u umetničkoj školi „Luj Limijer“. Posle studija vratio se za Srbiju, ali početkom devedesetih, pritisnut „istorijskim događajima” u domovini, ponovo je otišao. Radio je potom u tom belom svetu i kao reporter u poznatim novinskim agencijama. Završio je i specijalizaciju za „hipermedije“, to jest objedinjavanje informativnih podloga. Bio je i direktor „Tanjug pres internšnela“. Uvek je blisko sarađivao sa Kulturnim centrom, najpre Jugoslavije a potom Srbije, te mu je povodom pola veka postojanja, kao foto-hroničaru dešavanja u toj instituciji, ukazano poverenje da osmisli dve izložbe, kojima je dokumentovao učešće kultnih ličnosti, kao što su Vladimir Veličković, Emir Kusturica, Peter Handke, Žan-Kristof Buison i mnogi drugi, koji su pomogli u jačanju veza između kulturne scene naše zemlje sa inostranstvom.

Povodom serije fotografija „Spavači”, rađene od 1983. do 1986. u vozu od Kovačice do Beograda, koju ćemo imati priliku da vidimo i na izložbi u Pančevu, Miki je u intervjuu za „Pančevac” rekao:

– Fotografisao sam spavače kako zaista spavaju i donosio im te fotografije da ih komentarišu. A onda sam ih škljocao na prazno jer su se već nameštali kao da spavaju. Tako sam postao deo njih. Valjda sam zato i dobio nagrade za te fotografije, pa i u najčuvenijem francuskom magazinu „Foto“. A izložba na Dunav stanici je bila jedan od prvih foto-hepeninga. Hteo sam da se zahvalim tim ljudima koji su mnogo učinili za mene i dozvolili mi da ih škljocam. Napravio sam izložbu na peronu i rekao sam im da ko prepozna sebe, može da odnese fotografiju. Postavili smo i dugačak sto na peronu sa koktelom….. Prvi put je tada šef stanice izgovorio „Dobro jutro, dragi putnici! Ovo je koktel za vas“. Ujutru u 6 sati izlazili su krmeljivi iz voza, dok ih je čekao koktel. Popili bi piće i pitali koliko to košta. Kakvo je to poštenje bilo. A izložba je trajala dok je trajala, kako je i bilo najavljeno, to jest dok nisu uzeli svoje fotografije. Ali možda je to izložba koja najduže traje jer sam siguran da te fotografije i dalje vise po kućama Kovačice, Debeljače, Crepaje…

Neke od izložbi i nagrada Mikija Ćirovskog 1977: Pančevo, izložba u Klubu prosvetnih radnika,

1978: Parizu, Muzej Žorž Pompidu, izložba „Nedelja dijaloga”,

1979: Pariz, nagrada Francuske federacije fotografa za seriju „Portreti”,

1989: Pariz, Jugoslovenski kulturni centar, izložba „Spavači”,

1993: Nioru, Evropski festival umetnosti, „Spavači”, Specijalna nagrada salona umetnosti,

1998: Pariz, Muzej savremene istorije, otkupna nagrada Muzeja dodeljena u okviru manifestacije „Istorija imigracije u Francuskoj”,

2005: Pariz, Kulturni centar Srbije i Crne Gore, izložba „Licem u Lice”, ekskluzivni autorski portreti preko 30 poznatih srpskih i crnogorskih slikara koji žive i rade u Francuskoj,

2006: Evri, Evropska kuća umetnosti, izložba „Licem u Lice”,

2008: Novi Sad, Muzej savremene umetnosti, Noć muzeja,

2021: Romanvil, „Stop Kovid”,

2024–2025: Pariz, dve izložbe povodom 50 godina postojanja Kulturnog centra Srbije.

