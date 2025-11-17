Izložba „Oživljena prošlost” Mikija Ćirovskog u Pančevu

U lančanom sudaru na Pupinovom mostu četiri osobe povređene
Milovan Miki Ćirovski, fotograf i fotoreporter koji se prepoznaje širom Evrope, rodom iz Kačareva, izlaže od utorka u Narodnom muzeju Pančevo
20:45
17.11.2025
Milovan Miki Ćirovski, fotograf i fotoreporter koji se prepoznaje širom Evrope, rodom iz Kačareva, izlaže od utorka u Narodnom muzeju Pančevo
Posle dugo vremena, Pančevci će najzad moći da vide fotografije svog sugrađanina Milovana Mikija Ćirovskog, godinama već stanovnika Pariza. Na ovoj izložbi koja se sastoji iz tri ciklusa; „Slikari”, „Spavači” i „Svakodnevica”, podsetićemo se Mikijevih foto zapisa iz sedamdesetih godina prošlog veka. Ono što će ovu izložbu, koja se otvara u utorak, 18. novembra u 19 sati, izdvojiti je to što su neke od fotografija prvi put u istoriji Narodnog muzeja Pančevo oživljene uz pomoć Ai, to jest veštačke inteligencije, od kojih je napravljen kratak film.
Miki Ćirovski se iz Kačareva zaputio u Pariz 1972. da studira fotografiju u umetničkoj školi „Luj Limijer“. Posle studija vratio se za Srbiju, ali početkom devedesetih, pritisnut „istorijskim događajima” u domovini, ponovo je otišao. Radio je potom u tom belom svetu i kao reporter u poznatim novinskim agencijama. Završio je i specijalizaciju za „hipermedije“, to jest objedinjavanje informativnih podloga. Bio je i direktor „Tanjug pres internšnela“. Uvek je blisko sarađivao sa Kulturnim centrom, najpre Jugoslavije a potom Srbije, te mu je povodom pola veka postojanja, kao foto-hroničaru dešavanja u toj instituciji, ukazano poverenje da osmisli dve izložbe, kojima je dokumentovao učešće kultnih ličnosti, kao što su Vladimir Veličković, Emir Kusturica, Peter Handke, Žan-Kristof Buison i mnogi drugi, koji su pomogli u jačanju veza između kulturne scene naše zemlje sa inostranstvom.
Povodom serije fotografija „Spavači”, rađene od 1983. do 1986. u vozu od Kovačice do Beograda, koju ćemo imati priliku da vidimo i na izložbi u Pančevu, Miki je u intervjuu za „Pančevac” rekao:
– Fotografisao sam spavače kako zaista spavaju i donosio im te fotografije da ih komentarišu. A onda sam ih škljocao na prazno jer su se već nameštali kao da spavaju. Tako sam postao deo njih. Valjda sam zato i dobio nagrade za te fotografije, pa i u najčuvenijem francuskom magazinu „Foto“. A izložba na Dunav stanici je bila jedan od prvih foto-hepeninga. Hteo sam da se zahvalim tim ljudima koji su mnogo učinili za mene i dozvolili mi da ih škljocam. Napravio sam izložbu na peronu i rekao sam im da ko prepozna sebe, može da odnese fotografiju. Postavili smo i dugačak sto na peronu sa koktelom….. Prvi put je tada šef stanice izgovorio „Dobro jutro, dragi putnici! Ovo je koktel za vas“. Ujutru u 6 sati izlazili su krmeljivi iz voza, dok ih je čekao koktel. Popili bi piće i pitali koliko to košta. Kakvo je to poštenje bilo. A izložba je trajala dok je trajala, kako je i bilo najavljeno, to jest dok nisu uzeli svoje fotografije. Ali možda je to izložba koja najduže traje jer sam siguran da te fotografije i dalje vise po kućama Kovačice, Debeljače, Crepaje…
Neke od izložbi i nagrada Mikija Ćirovskog
1977: Pančevo, izložba u Klubu prosvetnih radnika,
1978: Parizu, Muzej Žorž Pompidu, izložba „Nedelja dijaloga”,
1979: Pariz, nagrada Francuske federacije fotografa za seriju „Portreti”,
1989: Pariz, Jugoslovenski kulturni centar, izložba „Spavači”,
1993: Nioru, Evropski festival umetnosti, „Spavači”, Specijalna nagrada salona umetnosti,
1998: Pariz, Muzej savremene istorije, otkupna nagrada Muzeja dodeljena u okviru manifestacije „Istorija imigracije u Francuskoj”,
2005: Pariz, Kulturni centar Srbije i Crne Gore, izložba „Licem u Lice”, ekskluzivni autorski portreti preko 30 poznatih srpskih i crnogorskih slikara koji žive i rade u Francuskoj,
2006: Evri, Evropska kuća umetnosti, izložba „Licem u Lice”,
2008: Novi Sad, Muzej savremene umetnosti, Noć muzeja,
2021: Romanvil, „Stop Kovid”,
2024–2025: Pariz, dve izložbe povodom 50 godina postojanja Kulturnog centra Srbije.
(Pančevac / N. S.)
MIKI ĆIROVSKI po drugi put u Parizu
OSTAVI NEŠTO, DA SE PONOSIŠ TIME: Ovo je za Pančevac poručio Milorad Miki Ćirovski, fotograf, Kačarevac i Parižanin