Bela Crkva: Info dan o merama energetske sanacije kuća i stanova 20. novembra

U susret novom Javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, održaće je info-dan namenjen građanima 20.11.2025. godine u 12 časova u velikoj sali Opštine Bela Crkva.

Cilj skupa je da se građanima približe uslovi i postupak za ostvarivanje prava na subvencije u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane – SURCE“.

Građani će i ove godine moći da konkurišu za subvencije za:

zamenu stolarije energetski efikasnijim modelima,

postavljanje toplotne izolacije na fasadi, krovu ili podu,

ugradnju ili zamenu kotlova na gas, biomasu, toplotnih pumpi ili peleta,

zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,

instalaciju solarnih kolektora za toplu vodu i solarnih panela za proizvodnju struje.

Objava novog javnog poziva očekuje se početkom decembra, a rok za podnošenje prijava i dokumentacije biće 10 dana od dana objavljivanja poziva.

Objekat mora da je legalno izgrađen što znači da ima upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju.

Podnosilac prijave mora da je vlasnik objekta ili korisnik objekta odnosno član uže porodice, tj. bračni drug, dete, brat, sestra, roditelj, deda, baba, usvojilac, usvojenik ili staratelj vlasnika objekta i da ima prijavu boravka na adresi objekta i priloženu saglasnost vlasnika objekta.

I u objektu mora da se stanuje.

Sve informacije biće dostupne na zvaničnom sajtu Opštine Bela Crkva, a obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa sajta ili dobiti u Pisarnici Opštinske uprave.

Opština Bela Crkva – Komisija za energetsku efikasnost poziva građane da prate objave i pripreme dokumentaciju na vreme, kako bi iskoristili mogućnost za sufinansiranje i doprineli većoj energetskoj efikasnosti svojih domova.

(belacrkva.rs)