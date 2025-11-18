Primenjuju naučeno da svet bude bolji

Trogodišnji obrazovni profil “cvećar-vrtlar” u Srednjoj stručnoj školi “Vasa Pelagić” iz Kovina nudi brojne mogućnosti za profesionalno osposobljavanje i zaposlenje nakon školovanja.

Trogodišnji obrazovni profil “cvećar-vrtlar” u Srednjoj stručnoj školi “Vasa Pelagić” iz Kovina nudi brojne mogućnosti za profesionalno osposobljavanje i zaposlenje nakon školovanja. Ekipa RTV Pančevo posetila je ovu ustanovu i uverili se da učenici uživaju u praktičnom radu i mnogim kreativnim akcijama.

“Primenjujemo naučeno da svet bude bolji” moto je Srednje stručne škole “Vasa Pelagić” iz Kovina. Kada je o obrazovnom profilu cvećar-vrtlar reč, moglo bi se dodati i – lepši. Učenici ovog smera na dobrom su glasu u Kovinu, jer svojim rukotvorinama, veštinom i talentom ulepšaju svaki događaj i manifestaciju u opštini. Zato smo odlučili da posetimo ovu obrazovnu ustanovu i proverimo kako mladi cvećari i vrtlari provode jedan nastavni dan.

Pored opšteobrazovnih i stručnih predmeta, cvećari-vrtlari imaju i dva dana praktične nastave. U svom kabinetu neguju sobno bilje, a najviše kreiraju ukrasne bukete i aranžmane dostojne svake cvećare. Uz kreativni rad i drugarstvo, kažu učenici, časovi protiču brzo.

Videli smo i kako izgledaju školski staklenici i plastenici u kojima školarci, uz pomoć profesora, uzgajaju raznovrsno bilje i povrće. Sve što se proizvede koristi se u okviru ove uspešne male zajednice.

Cvećari iz “Vase Pelagića” posećuju i sajmove, takmičenja, učestvuju u ekološkim akcijama i organizuju različite aktivnosti zajedno sa drugim obrazovnim profilima. Pored toga, učenici ovog trogodišnjeg smera velikim su delom zaslužni za to škola na prvi pogled oduševi svakog posetioca. Uređenje školskog dvorišta i dekoracija hodnika i kabineta njihov je zadatak – u kojem su, sudeći po rezultatima, više nego uspešni.

