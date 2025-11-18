Kulturni centar Pančevo: Info dan o EU programu Kreativna Evropa

Antena Desk Kreativna Evropa Srbija, uz tehničku podršku projekta „Podrška Srbiji u učešću u programima Unije“ i u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pančeva, organizuje Info dan o EU programu Kreativna Evropa, koji će se održati u sredu, 19. novembra 2025. godine, sa početkom u 11 časova, u Galeriji Milorada Bate Mihailovića u Pančevu.

Pozivamo zaposlene u kulturnim ustanovama, kao i predstavnike udruženja i organizacija iz kulture i umetnosti da nam se pridruže, i saznaju više o mogućim izvorima finansiranja projekata. Ulaz na program je besplatan.

Cilj događaja je da se kulturni akteri iz Pančeva i okoline upoznaju sa mogućnostima koje pruža program Kreativna Evropa, kao i sa otvorenim konkursima u okviru potprograma Kultura i Međusektorski. Učesnici će imati priliku da saznaju više o prioritetima programa, uslovima za prijavu i primerima uspešnih projekata iz Srbije i regiona.

U okviru Info dana biće predstavljena povezanost različitih EU programa i naglašena važnost umrežavanja i saradnje kroz sektore i institucije, kao ključnog preduslova za uspešno učestvovanje u evropskim inicijativama.

Tokom Info dana biće otvoren prostor za razmenu iskustava, predstavljanje i diskusiju o projektima i idejama prisutnih, kao i mogućnost za ostvarivanje potencijalnih partnerstava u okviru programa Kreativna Evropa.

Govoriće se i o najčešćim preprekama u procesu apliciranja, kao i o načinima njihovog prevazilaženja kroz primere dobre prakse iz zemalja regiona i EU.

Info dan u Pančevu predstavlja odličnu priliku za sve zainteresovane koji planiraju da konkurišu na otvorene pozive programa Kreativna Evropa u ovoj ili narednim godinama da se informišu, povežu i započnu nove inicijative u oblasti međunarodne kulturne saradnje.

Više o programu Info dana pročitajte ovde.

(Pančevac)