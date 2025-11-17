Vučić se sastao sa Vadefulom: Nemačka je jedan od naših najvažnijih partnera

„Zahvalio sam ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža ekonomskom razvoju i reformskim procesima Srbije”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom i tom prilikom je istakao da je Nemačka jedan od najvećih i najvažnijih partnera Srbije.

„Otvoren i sadržajan razgovor sa ministrom Vadefulom o daljem jačanju naših bilateralnih odnosa, političkom dijalogu i zajedničkim projektima od strateškog značaja. Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Nemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture“, napisao je Vučić na Instagramu.

On je zahvalio ministru Vadefulu na podršci koju Nemačka pruža ekonomskom razvoju i reformskim procesima Srbije.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

„Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije, regionalnoj stabilnosti i brojnim globalnim izazovima sa kojima se suočavamo. Uveren sam da će današnji susret doprineti daljem produbljivanju partnerstva Srbije i Nemačke, kao i nastavku zajedničkog rada u oblastima važnim za obe zemlje“, zaključio je Vučić.

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful je u nedelju započeo posetu Zapadnom Balkanu, a prema najavi Ambasade Nemačke u Srbiji, u Beogradu će boraviti danas i sutra.