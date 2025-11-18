Pozno miholjsko leto je završeno: Meteorolog otkriva koliko će potrajati zahlađenje

Posle jučerašnja prolećna 24 stepena, hladni talas danas je temperaturu spustio na maksimalnih 12 stepeni. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da će zahlađenje potrajati dva dana, a da nas nešto toplije vreme očekuje od četvrtka. Kako je naveo, prvi sneg u Beogradu ne očekuje pre decembra, ali i napomenuo da je to nezahvalno prognozirati u uslovima veoma promenljivog vremena.

Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za RTS da je hladan vazduh stigao, ali da u Srbiji neće biti toliko hladno kao u srednjoj i zapadnoj Evropi ili na Alpima gde već pada sneg.

„Ovo zahlađenje potrajaće dva dana. Kiša, obilne padavine na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije gde bi danas i sutra mogla da padne mesečna količina padavina. Idući ka severu sve manje padavina, u Vojvodini i Beogradu samo povremena kiša. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije biće i snega i stvaranja manjeg snežnog pokrivača“, rekao je Todorović.

Istakao je da je na zapadu Srbije nakratko moguć sneg i na visinama od 500 metara.

Govoreći o vremenu narednih dana, Todorović je rekao da se u četvrtak, petak i subotu očekuje otopljenje.

Istakao je da će u četvrtak i petak verovatno maksimalne temperature biti oko 15 stepeni, ali da nas očekuje promenljivo vreme sa čestom kišom. U planinskim predelima sneg se očekuje od nedelje.

Kako je rekao, za sada još nema nagoveštaja o snežnim padavinama u Beogradu i dodao da još nije vreme za zimu. Istakao je da bi sneg u Beogradu mogao da se očekuje u decembru.

„U ovim uslovima veoma promenljivog vremena, nezahvalno je tačno u dan detaljisati vremenske prilike. Mislim da još nije vreme za pravu zimu i da u Beogradu tek možda u decembru“, naveo je Nedeljko Todorović.

(RTS)