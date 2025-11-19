Odobrena sredstva za opremanje Doma kulture u Velikoj Gredi

Ministarstvo za brigu o selu, na osnovu sprovedenog konkursa, odobrilo je Opštini Plandište sredstva za opremanje i sanaciju seoskog doma u Velikoj Gredi. Sredstva za sanaciju objekta Doma kulture, opredeljena su u ukupnom iznosu od 2.899.998,00 dinara.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su Ljubomir Rakić, zamenik predsednika Opštine Plandište i Igor Đorđevski, načelnik opštinske uprave.

Na osnovu Konkursa koji je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu, a koji se odnosi na finansiranje i sufinansiranje opremanja i tekućeg održavanja objekata Doma kulture u Velikoj Gredi, odobrena su sredstva za unutrašnje uređenje omladinske sale. Ukupna vrednost realizacije ovog projekta je 3.046.504,32, od kojih 2.899.998,00 dinara odobreno od strane Ministarstva za brigu o selu, dok je 146.505,72 obezbeđeno iz budžeta lokalne samouprave.

Sanacija zgrade Doma kulture u Velikoj Gredi predstavlja nastavak realizacije velikih projekata kojima želimo da saniramo u potpunosti objekte kulture, ali i da uredimo i ulepšamo izgled objekata koji godinama nisu sanirani. Realizacija ovog projekta je od velike važnosti za sve meštane Velike Grede, obzirom da se ovaj objekat koristi za široke namene. Sanacija objekata javne namene je prioritet na kom lokalna samouprava aktivno radi. Svaka nova ulaganja i investicije predstavljaju dodatni podrstrek za rad. Sanacija objekta Doma kulture je nastavak sanacije objekata javne namene na teritoriji Opštine Plandište, kao velikog projekta koji se izvodi u nekoliko faza“, istakao je Ljubomir Rakić, zamenik predsednika Opštine Plandište.

(eVršac)