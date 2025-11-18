Oglasio se VJT Novi Sad: 13 optuženih u slučaju pada nadstrešnice

Povodom interesovanja javnosti o postupanju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu u predmetu osnovanom povodom tragičnog događajem od dana 1.11.2024. godine kada je usled rušenja nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu život izgubilo šesnaest lica i jedno lice teško povređeno, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podseća javnost da je dana 12.9.2025. godine okončalo istražni postpak, nakon čaga je dana 16.9.2025. godine, u skladu sa zakonom, podiglo Optužnicu protiv trinaest optuženih zbog opravdane sumnje da su učinili krivična dela koja se pravno kvalifikuju kao Teška dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 Krivičnog zakonika.

Podignutom Optužnicom je obuhvaćeno trinaest optuženih: G.V. bivši ministar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, J.T. bivši v.d. generalnog direktora ” Infrastruktura železnice Srbije” a.d., A.D. bivši v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, N.Š. bivši generalni direktor ”Infrastruktura železnice Srbije” a.d., S.N. odgovorni projektanta građevinske konstrukcije, M.J. glavni projektant idejnog projekta, Lj.M.M. glavni projektant projekta za građevinsku dozvolu, M.S. izvestilac Republičke revizione komisije, J.S.M. lice odgovorno za tehničku kontrolu projekta za građevinsku dozvolu, Z.S.M. i D.J. lica odgovornih za izvođenje građevinskih radova, M.G. i D.T. lica odgovornih za stručni nadzor nad izvođenjem radova, i to:

– zbog krivičnih dela kojima je omogućena upotreba javnog objekta – stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola,

– zbog krivičnog dela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade,

– zbog krivičnih dela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu.

Navodi Optužnice su potpunosti potkrepljeni prikupljenim dokazima, koji potvrđuju opravdanu sumnju da su svi optuženi izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret i koji ukazuju na krivičnu odgovornost optuženih.

Optužnica je istog dana (16.9.2025. godine), sa kompletnim istražnim spisima predmeta, dostavljena Višem sudu u Novom Sadu kako bi veće tog suda donelo odluku o potvrđivanju Optužnice, tako da se celokupni predmet od tog dana nalazi u nadležnosti Višeg suda u Novom Sadu.

Takođe podsećamo javnost da je podnošenjem Optužnice Više javno tužilaštvo predložilo određivanje pritvora za sve optužene zbog i dalje velikog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Predlog za određivanje pritvora ja odbijen, a potom je odbijena i žalba javnog tužilaštva, tako da je svim optuženima izrečena mera zabrane napuštanja stana.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i dalje očekuje da će Optužnica u najkraćem roku da stupi na pravnu snagu za sve optužene, čime bi se omogućilo javno suđenje za sva optužena lica. Tužilaštvo ponovo izražava stav o neophodnosti javnog suđenja, gde bi se u prisustvu javnosti na glavnom pretresu izvodili dokazi koje je u istrazi prikupilo javno tužilaštva, kao i dokazi odbrane, u cilju utvrđivanja krivične odgovornosti optuženih.

