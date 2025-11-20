Promena pravila za oznaku “domaće” na mesu: Ministarstvo najavilo važnu novinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najavilo je da priprema novu Uredbu o deklarisanju mesa i mesnih prerađevina, prema kojoj bi oznaku “domaće“ ubuduće moglo da nosi isključivo meso koje je u potpunosti proizvedeno u Srbiji – od klanja do prerade.

Na sastanku sa predstavnicima mesne industrije i Privredne komore Srbije, predstavnici Ministarstva istakli su da se analiza stanja na tržištu privodi kraju i da je cilj uspostavljanje balansa koji će obezbediti opstanak domaćih primarnih proizvođača, saopštila je PKS.

Predsednik PKS Marko Čadež upozorio je da su potrebne hitne mere usklađene sa realnim potrebama industrije, jer bi u suprotnom mogla biti ugrožena ne samo domaća proizvodnja i snabdevanje, već i stabilnost izvoza, koji predstavlja važan segment celokupnog agrarnog i industrijskog sektora.

Predstavnici kompanija iz mesno-prerađivačkog sektora zatražili su od Ministarstva brže procedure za odobravanje uvoza zamrznutog svinjskog mesa, kako bi se omogućio nesmetan rad prerađivača. Ukazali su i na potrebu za jasnijom i predvidivom politikom kada je reč o količinama konfekcioniranog svinjskog mesa dozvoljenim za uvoz, navodeći da ga na domaćem tržištu nema dovoljno i da je uvoz ključan za održavanje kontinuiteta proizvodnje i ispunjavanje obaveza prema kupcima u zemlji i inostranstvu.

Privredna komora podseća da je ranije predložila da se rešenja za uvoz izdaju na period od šest meseci, ali da ta praksa još nije u potpunosti zaživela.

(Objektiv)