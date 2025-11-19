Dolovo: Održani preventivni pregledi Interreg IPA Rumunija-Srbija

U Mesnoj zajednici u Dolovu organizovani su preventivni pregledi u okviru projekta prekogranične saradnje Interreg IPA Rumunija – Srbija. Cilj projekta je da sugrađani u svim okolnim selima dobiju širom Banata mogućnost da brže i efikasnije obave najvažnije preglede i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, prenosi RTV Pančevo.

Dolovo je peto naseljeno mesto na teritoriji grada Pančeva u kojem su, u okviru zajedničkog projekta pančevačkog Doma zdravlja i rumunske opštine Božovići, organizovani besplatni preventivni pregledi. Kao i prethodnih nedelja, meštani su se odazvali pozivu u velikom broju. Kroz projekat „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga osetljivim grupama u Banatu“, građani širom Banata dobijaju mogućnost da brže i efikasnije obave najvažnije preglede, rekla je dr Zorica Sokić, direktorka Doma zdravlja.

– Dolovo je peto mesto gde se organizuju preventivni pregledi u sklopu IPA projekta prekogranične saradnje, naši partneri su i iz Rumunije, iz opštine Božovići. Ove aktivnosti su deo projekta kao preventivni pregledi i imamo kampanju gde treba da poradimo da sugrađani shvate koliko su preventivni pregledi važni. Ovaj projekat traje, ovo je prva godina i nastavljamo aktivnosti. Što se tiče opreme, a to su četiri automobila koji se uveliko koriste u terenskim službama, Službi patronaže i službi kućnog lečenja, kao i kombi vozilo za dijalizu, rekla je dr Sokić.

Tokom preventivnih pregleda u Dolovu je posetila rumunska delegacija. Projekat „Jednakost u pružanju zdravstvenih usluga“ podržan je od strane Evropske unije.

