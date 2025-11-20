Stručnjaci na skupu u Pančevu: Poljoprivreda pred izazovima klime

U Pančevu je održan petnaesti godišnji seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, u organizaciji Univerziteta Educons. Ovogodišnja tema, Poljoprivreda u eri klimatskih promena okupila je stručnjake iz brojnih institucija, sa ciljem da se kroz razmenu iskustava i novih saznanja unapredi rad savetodavnih službi širom pokrajine. Kako ističe prof. dr. Olivera Nikolić, upravo je kontinuirana edukacija ključ za održivu i modernu poljoprivredu prenosi RTV Pančevo.

Institut Tamiš iz Pančeva ima jednu od 34 poljoprivredne savetodavne službe u Srbiji, ali se izdvaja po tome što je jedina koja funkcioniše u okviru naučne ustanove. Upravo ta povezanost sa istraživanjem, strukom i obrazovanjem, kako ističu, omogućava direktan put najnovijih znanja i rezultata do poljoprivrednika na terenu.

Ovogodišnji seminar potvrdio je da su savetodavne službe važan oslonac poljoprivrede, naročito u eri klimatskih promena, gde se odluke moraju donositi brzo, stručno i odgovorno.

(RTV Pančevo)