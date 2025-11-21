Prezentacija u Kovinu: Tradicija banatske trpeze 26. novembra
Gastnonomski turizam poslednjih godina postaje sve popularnija grana privrede. Iz tog razloga je Turistička organizacije opštine Kovin odlučila da uradi prezentacaciju pod nazivom „Tradicija banatske trpeze“ 26. novenbra u 11 sati u Kulturnom centru u Kovinu, prenosi RTV Pančevo.
Gastronomski turizam danas predstavlja jedan od najbrže rastućih segmenata turističke industrije.
Gastronomski turizma postaje sve važniji deo ponude Kovina. Autentična hrana, proizvodi lokalnih domaćinstava i tradicionalni recepti privlače posetioce koji žele da dožive pravi ukus Južnog Banata. U Turističkoj organizaciji opštine Kovin pozivaju sve da dođu na prezentaciju i uživaju u ukusima koje će pripremiti članice udruženja i aktiva žena iz ove opštine.
