Prezentacija u Kovinu: Tradicija banatske trpeze 26. novembra

11:00

21.11.2025

FOTO: Opština Kovin

Gastnonomski turizam poslednjih godina postaje  sve  popularnija  grana privrede. Iz tog razloga je Turistička organizacije opštine Kovin odlučila da uradi prezentacaciju pod nazivom „Tradicija   banatske trpeze“  26. novenbra u 11 sati u Kulturnom centru u Kovinu, prenosi RTV Pančevo. 

Gastronomski turizam  danas predstavlja jedan od najbrže rastućih segmenata  turističke industrije.

Gastronomski  turizma postaje sve  važniji deo ponude Kovina. Autentična hrana, proizvodi lokalnih  domaćinstava i tradicionalni recepti privlače posetioce koji žele da dožive pravi ukus Južnog Banata. U Turističkoj organizaciji opštine Kovin pozivaju sve da dođu na prezentaciju  i uživaju u ukusima koje će pripremiti članice udruženja i aktiva žena iz ove opštine.

 

(Pančevac/RTV Pančevo)

